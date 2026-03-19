El Govern garantizará la subida salarial de profesores y ‘mossos’ pese a no tener Presupuestos

El Gobierno de Salvador Illa aprobará este jueves un decreto ley para un suplemento de crédito que le permita evitar tensiones en su tesorería a partir de mayo. Tras la retirada del proyecto de Presupuestos por la negativa de ERC de respaldarlos, el Ejecutivo catalán dará luz verde a un aumento de gasto que permita hacer frente a las subidas salariales de los empleados públicos y el incremento del gasto corriente, según fuentes gubernamentales. El suplemento, añaden estas fuentes, también permitirá dar cobertura a los acuerdos alcanzados en las últimas semanas con maestros y mossos.

La retirada de los Presupuestos aboca al Govern a trabajar al menos durante medio año con una prórroga de las cuentas de 2023. Eso significa que, de entrada, solo cuenta con los fondos de ese año, mientras que los gastos han ido creciendo: las nóminas son más abultadas, hay más gasto ordinario y hay más programas en marcha. Además, el Ejecutivo de Illa necesita mantener la paz social con maestros y mossos, con los que ha acordado mejoras retributivas y de plantillas.

Solo el año pasado, la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, necesitó que el Parlament le aprobase tres suplementos de crédito por un total de 3.936,7 millones de euros. El primero, de más de 2.000 millones de euros, tenía como objetivo garantizar el “mínimo funcionamiento de los servicios”, mientras que se dejó para los dos posteriores los aumentos retributivos y la atención a políticas urgentes como las ayudas para acceder a la vivienda o para empresas exportadoras afectadas por los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump.

Según las fuentes consultadas, el decreto de este jueves será más bien genérico, pero está ideado para hacer frente a las principales necesidades que tiene ahora el Ejecutivo catalán sobre la mesa: los incrementos del gasto corriente previsto para este año y el pago de las nóminas con sus correspondientes revalorizaciones. De hecho, la ley deja poco margen de actuación, puesto que fija que el pago de las nóminas y los intereses de la deuda tienen prioridad sobre el resto de las partidas. Por ello, sin un suplemento de crédito Romero se vería obligada a ajustes en todas las consejerías.

El Govern necesita también mantener la paz social con maestros y mossos, con los que ha alcanzado acuerdos en las últimas semanas que necesita preservar. Romero aseguró a EL PAÍS que esos pactos no se podían garantizar sin cuentas ni ampliaciones de crédito. Y todo apunta a que la otra vía, la de los trasvases de fondos de un sitio a otro, tampoco es una opción válida en este caso. El acuerdo con los docentes, en concreto, ya prevé el pago de unos 800 euros en mayo. Las fuentes consultadas explican que, si bien el decreto será genérico, sí se destinará parte de ese dinero a cumplir con los acuerdos alcanzados.

Los suplementos de crédito deberán pasar más tarde por el Parlament, donde deberán recibir el beneplácito de los socios de ERC y Comunes. Y los republicanos han afirmado en varias ocasiones que los respaldarán. De hecho, el comunicado conjunto firmado por PSC y ERC este miércoles ya recoge que el Govern retirará el actual proyecto de Presupuestos a la vez que “aprobará inmediatamente un único suplemento de crédito con el objetivo de disponer de los recursos necesarios para hacer funcionar adecuadamente los servicios públicos”.

El decreto será aprobado este jueves y presentado por Romero, quien comparecerá para dar cuentas sobre la hoja de ruta que seguirá el Govern hasta que pueda lograr aprobar unas cuentas. A pesar de que una parte del gasto se canalizará a través de estos instrumentos, otra no podrá ser recuperada. El Ejecutivo de Illa estima que, en total, no podrán gastarse unos 1.500 millones de euros, que se sumarían a los 1.200 millones que tampoco pudieron tocarse en 2025. La pérdida de esos fondos perjudica a los departamentos afectados, pero facilita la tarea de cerrar el año con unas cuentas equilibradas, puesto que Romero prevé un déficit del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB).

La líder de los Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, aseguró este miércoles que ya ha acordado con el PSC que sus pactos estarán recogidos en los suplementos de crédito que apruebe el Consell Executiu. En concreto, Albiach ha sostenido que los acuerdos recogerán el aumento presupuestario de las ayudas al alquiler o el refuerzo de las becas comedor. En cuanto a la limitación de las compras especulativas, Albiach confió en que estas seguirán su curso al no ir dentro de las leyes presupuestarias.