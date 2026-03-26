El Consejo de Estudiantes de Medicina se desmarca de su expresidenta y pide que no se haga un uso político de su dimisión

Teresa Serrano expresó en un documento interno publicado por este periódico que “los sindicatos admiten en privado que sus reivindicaciones son imposibles”

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) ha querido marcar distancias con el contenido del texto que su hasta ahora presidenta general, Teresa Serrano, envió a la directiva antes de su dimisión. En un comunicado explica que el contenido del documento interno, publicado por EL PAÍS, corresponde “exclusivamente” a su ya expresidenta y no refleja la posición oficial del órgano de representación del estudiantado de Medicina.

En el escrito, Serrano se mostraba muy dura con la posición de los sindicatos médicos, que tienen una huelga convocada contra el Ministerio de Sanidad por su disconformidad con el Estatuto Marco para los sanitarios que ha acordado con el resto de representantes de los trabajadores del sector.

“No solo los he visto admitir en privado que saben que las reivindicaciones de las que se llenan la boca en público son imposibles, también les he oído en primera persona decir cosas como que ‘el acuerdo les gusta, pero como no saben si van a poder ponerse la medalla, igual no lo aceptan’; o que ‘el acuerdo les gusta, pero no saben si podrán poner de acuerdo a todos los sindicatos del comité de huelga, entonces igual no lo aceptan’, o que ‘el acuerdo les gusta, pero no saben cómo venderlo y, por tanto, no lo pueden vender”, señalaba la expresidenta en el escrito, cuyo contenido tampoco ha sido desmentido por el CEEM.

El consejo expresa su “respeto” hacia la decisión “personal” adoptada por Serrano de dimitir después de menos de cinco meses en el cargo y agradece el trabajo desarrollado durante su etapa al frente del consejo. Al mismo tiempo, recuerda que, tras su dimisión, ya no ostenta una responsabilidad pública dentro de la organización, por lo que reclama “el máximo respeto hacia su intimidad personal”.

Los estudiantes insisten en que su postura institucional sobre la regulación de la profesión médica y sobre las futuras condiciones laborales no emana de opiniones individuales, sino de un acuerdo adoptado por la Asamblea General del Consejo durante las Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina, el máximo órgano de representación del colectivo en España.

“El CEEM ejercerá, como venimos haciendo desde hace décadas, una representación independiente”, afirma la organización, que añade que solo respaldará aquellas medidas que cuenten con el aval democrático de la Asamblea y que supongan avances reales para los estudiantes de Medicina.

En el comunicado, el consejo pide que el colectivo no sea utilizado como baza política, algo que creen que está sucediendo tras hacerse público el escrito de Serrano, que no estaba destinado a trascender más allá del consejo, ya que era un “documento de transparencia interna”.

La organización informa además de que en menos de un mes se constituirá un nuevo equipo a través de una Asamblea General, con la que pretende garantizar la continuidad del proyecto y del trabajo de representación estatal del estudiantado de Medicina.