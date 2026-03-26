Así será la programación televisiva en Semana Santa para ‘La revuelta’ y ‘El hormiguero’

Durante los festivos se ve menos la televisión y, además, las estrellas de los programas tienen que tomarse un descanso, pero los canales deben seguir compitiendo para liderar en audiencias. Pese al incontestable liderazgo de Antena 3 en el access prime time, el enfrentamiento entre La revuelta y El hormiguero sigue siendo clave en la pequeña pantalla, y así cada canal planteará su batalla también en la siempre trastocada programación de Semana Santa.

Con la confianza del liderazgo, el programa de Pablo Motos no dejará de emitirse, pero sí que se irá de vacaciones, ya que Atresmedia programará toda la semana una recopilación de los mejores momentos de El hormiguero con sus invitados más ilustres.

Será La revuelta quien tenga una emisión más complicada, como adelanta Vertele, después de programar otro especial doble este mismo jueves previo a Semana Santa al no haber sustituto para Al margen de todo. El lunes 30 de marzo, el programa de David Broncano sí que tendrá programa inédito, pero con una modificación, ya que se acorta para que la nueva temporada de Masterchef pueda estrenarse a las 22.30.

El 31 de marzo no habrá nuevo programa, ya que La 1 emitirá el amistoso de fútbol entre la selección española y Egipto, a lo que seguirá la final de DecoMasters, donde se resolverá la pareja de famosos ganadora de este reality show de decoración. El miércoles 1 de abril será el único día de emisión normal para La revuelta, ya que el jueves 2 de abril se liberará su hueco al ser festivo de Jueves Santo en varias comunidades autónomas. Así queda por lo tanto la emisión de La revuelta en Semana Santa:

Lunes 30 de marzo: nueva emisión acortada.

Martes 31 de marzo: amistoso España-Egipto y Decomasters.

Miércoles 1 de abril: Nuevo programa de La revuelta.

Jueves 2 de abril: sin emisión.