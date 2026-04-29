Alphabet gana un 81% más en el primer trimestre y alimenta el furor por la inteligencia artificial

Pantalla de un teléfono móvil con el logo de Google y de Gemini, la aplicación de inteligencia artificial de la firma.

Alphabet, la matriz de Google, gana un 81% más en el primer trimestre y alimenta el furor por la inteligencia artificial. La compañía ha anunciado un beneficio de 62.578 millones de dólares (unos 58.000 millones de euros al cambio actual) en el primer trimestre de 2026, lo que supone un 81% más en una jornada clave para los mercados globales, pendientes de los resultados empresariales de las grandes tecnológicas para constatar si el auge de la inteligencia artificial está justificado o alimentan las dudas que últimamente hay en torno a esta tecnología.

El foco de los analistas no se limita a las cifras tradicionales. El mercado busca señales sobre la rentabilidad de las multimillonarias inversiones en inteligencia artificial, que han disparado el gasto de capital en el sector. Alphabet publica sus cuentas junto a Microsoft, Amazon y Meta Platforms, cuatro compañías que concentran más del 15% del valor del S&P 500 y cuya evolución puede marcar el rumbo del mercado a corto plazo.

En el caso de Alphabet, la compañía registró unos ingresos de 109.896 millones de dólares, un 22% más. Por líneas de negocio, la publicidad volvió a ser el principal sostén. Google Services —que incluye el buscador y YouTube— alcanzó los 89.637 millones, frente a los 77.264 millones de hace un año. YouTube generó 9.883 millones de dólares.

Por su parte, Google Cloud se mantuvo como uno de los motores de crecimiento, con ingresos de 20.028 millones, un 63% más. El mercado presta especial atención a esta división, considerada clave en la carrera por liderar la infraestructura de inteligencia artificial. Las previsiones apuntaban a un crecimiento cercano al 50% interanual en este segmento.

El consejero delegado, Sundar Pichai, expresó en un comunicado que la compañía está viendo “un fuerte impulso en toda la compañía impulsado por la inteligencia artificial, con el buscador creciendo con fuerza, la nube acelerándose y nuestras inversiones en modelos como Gemini generando cada vez más uso y monetización en el ecosistema digital”.

Más allá de Alphabet, el mercado se enfrenta a una cascada de resultados concentrados en apenas minutos tras el cierre de Wall Street y que marcarán el rumbo de los mercados en la sesión del jueves. Las acciones de Alphabet suben un 3,5% en las operaciones fuera de mercado, en una primera reacción a los resultados, mientras que los futuros del Nasdaq, el índice tecnológico de Estados Unidos, suben en torno a un 0,4%.

El optimismo en torno a la inteligencia artificial ha permitido hasta ahora a los mercados ignorar otros riesgos, como las tensiones geopolíticas o el repunte de los precios de la energía como consecuencia del bloqueo en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, cada vez crecen más las dudas sobre si el ritmo de inversión, clave para sostener todo el ecosistema tecnológico, podrá traducirse en beneficios suficientes.