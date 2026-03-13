TVE cancela ‘Al margen de todo’, el programa de Dani Rovira, tras solo tres emisiones: “Otro aprendizaje más”

Solo tres emisiones ha durado el programa Al margen de todo, el espacio que el humorista Dani Rovira presentaba en La 1 en el horario de máxima audiencia de los jueves. Este viernes, y tras haber cosechado solo un 7,5% de cuota esta semana, ha sido el propio Rovira quien ha comunicado públicamente su final. “Se cancela Al margen de todo. No hemos sabido conectar con los espectadores. Gracias por la oportunidad y gracias a toda la gente que se ha dejado la piel en el proyecto”, dice en un breve mensaje publicado en Instagram. “Otro aprendizaje más a nuestras espaldas”, añade el humorista. RTVE ha declinado hacer comentarios sobre la cancelación del programa.

El espacio arrancó el 26 de febrero con un 10,1% de cuota de pantalla y 765.000 espectadores. Aunque el dato no fue especialmente bajo, quedó como cuarta opción de la noche. Desde entonces, las cifras han ido a peor cada semana. El jueves 5 de marzo, la cuota de pantalla descendió hasta el 7,7%, con 567.000 televidentes. El 12 de marzo tocó fondo con un 7,5% de cuota y 533.000 espectadores, confirmando su floja acogida.

Al margen de todo llegó con la intención de cubrir el hueco que había dejado en la parrilla la retirada temporal de Andreu Buenafuente y su Futuro imperfecto y la marcha de Marc Giró a La Sexta. Pero el espacio producido por El Terrat no ha logrado cumplir las expectativas de La 1, un canal que en lo que va de marzo lleva una cuota media del 12,1%.

El malagueño no era nuevo en la labor de presentador. Condujo de forma consecutiva tres ceremonias de entrega de los Premios Goya, también en TVE, entre 2015 y 2017. Y su regreso a la televisión ya se había dado en otro formato similar en 2021, con La noche D. Aquel programa tuvo tres temporadas, las dos primeras con Rovira como conductor y la última, con Eva Soriano, justo la invitada del último Al margen de todo.

La noticia llega justo después de que la cadena pública haya anunciado que otro talk show, Al cielo con ella, presentado por Henar Álvarez, pasará de La 2 a La 1 próximamente con una entrevista con Shakira.