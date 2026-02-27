Dani Rovira regresa como presentador a La 1 con ‘Al margen de todo’ y queda como cuarta opción de la noche
El estreno de la televisión pública logró un 10,1% de cuota, pero quedó por detrás de ‘GH Dúo’, ‘Perdiendo el juicio’ y ‘Horizonte’
Este jueves, el actor y humorista Dani Rovira volvía a La 1 como presentador con el estreno de Al margen de todo, un talk show de humor con diferentes secciones, entrevistas y la participación de colaboradores. El estreno tuvo una acogida aceptable, con una media de 765.000 espectadores y un 10,1% de cuota, aunque se vio eclipsado por la potencia del resto de propuestas de la noche del jueves.
José Sacristán declamando “Tití me preguntó si tengo mucha’ novia’” es lo mejor que le ha pasado a Bad Bunny este año, no la Super Bowl.#AlMargenDeTodo— La 1 (@La1_tve) February 26, 2026
⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/taNEWcxo3N
El reality de Telecinco GH Dúo consiguió dominar con un 14,9% de cuota, una cifra que se ve impulsada por la larga duración del programa, y una media de 865.000 espectadores. En Antena 3, la serie Perdiendo el juicio sigue su buen camino con un 12,1% de cuota y 958.000 espectadores. En Cuatro, el programa de Iker Jiménez Horizonte también se situó por delante de La 1, con 780.000 espectadores y un 10,8% de cuota.
En el particular duelo entre El hormiguero y La revuelta, el programa de Motos volvió a imponerse, como es habitual, con un 14,3% de cuota y 1.731.000 espectadores. El espacio de Broncano fue seguido por 1.337.000 televidentes y contó con un 11,2% de la cuota de pantalla. En Cuatro, Horizonte firmó un buen 8,1% de cuota en el access, mientras que en esa misma franja, GH Dúo en Telecinco marzó un 8,3% de share.
