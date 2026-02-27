Dani Rovira regresa como presentador a La 1 con ‘Al margen de todo’ y queda como cuarta opción de la noche

Este jueves, el actor y humorista Dani Rovira volvía a La 1 como presentador con el estreno de Al margen de todo, un talk show de humor con diferentes secciones, entrevistas y la participación de colaboradores. El estreno tuvo una acogida aceptable, con una media de 765.000 espectadores y un 10,1% de cuota, aunque se vio eclipsado por la potencia del resto de propuestas de la noche del jueves.

El reality de Telecinco GH Dúo consiguió dominar con un 14,9% de cuota, una cifra que se ve impulsada por la larga duración del programa, y una media de 865.000 espectadores. En Antena 3, la serie Perdiendo el juicio sigue su buen camino con un 12,1% de cuota y 958.000 espectadores. En Cuatro, el programa de Iker Jiménez Horizonte también se situó por delante de La 1, con 780.000 espectadores y un 10,8% de cuota.

En el particular duelo entre El hormiguero y La revuelta, el programa de Motos volvió a imponerse, como es habitual, con un 14,3% de cuota y 1.731.000 espectadores. El espacio de Broncano fue seguido por 1.337.000 televidentes y contó con un 11,2% de la cuota de pantalla. En Cuatro, Horizonte firmó un buen 8,1% de cuota en el access, mientras que en esa misma franja, GH Dúo en Telecinco marzó un 8,3% de share.