‘Horizonte’ de Iker Jiménez fracasa al sustituir a ‘First Dates’ y pone en aprietos a Cuatro

El pasado lunes 26 de enero, Horizonte, el programa de Iker Jiménez, se convirtió en la apuesta para el access prime time de Cuatro de lunes a miércoles, al tiempo que mantiene su entrega habitual en el horario estelar de los jueves. La intención de los programadores de Mediaset es que se notara lo menos posible la ausencia del capítulo de estreno de First Dates, que lleva años ocupando con éxito esa franja, aproximadamente de 21.40 a 23.00 y que desde ese misma fecha dio el salto a Telecinco. La estrategia no parece estar dando buenos resultados a ninguna de las dos cadenas.

La franja anterior a las 23.00 es especialmente competitiva desde que La revuelta llegó a La 1 en septiembre de 2024, acercando los datos de la cadena pública a los del imbatible Pablo Motos con El hormiguero (Antena 3). En esta contienda, Telecinco quedó descolgada por completo. Esos malos resultados a diario han ahondado todavía más en la profunda crisis de audiencias de un canal que no logra en estos momentos llegar al 9% de audiencia media.

La solución por parte de los responsables de Mediaset pasa por aplicar un cambio que ya había testado hace semanas: arrebatar First Dates a Cuatro para recolocarlo en Telecinco. Y situar en su lugar entregas de Horizonte más breves de lo habitual.

A pesar de su controvertida cobertura de la dana de Valencia durante la que el programa de Iker Jiménez difundió varios bulos, Mediaset ha seguido confiando en Horizonte. Hasta el punto de convertirlo en su espacio previo al prime time, con la esperanza de que dé en Cuatro tan buenos resultados como está dando el también polémico En boca de todos en sus mañanas o Todo es mentira en sus sobremesas.

En las semanas anteriores a este cambio, First Dates, que está a punto de cumplir 10 años de emisión ininterrumpida, no solía bajar del 7% de share en la segunda cadena del grupo, situándose por encima de su cuota media de pantalla. En Telecinco, el programa de citas presentado por Carlos Sobera ha visto crecer su alcance, superando el 9% en buena parte de sus emisiones. Aunque todavía está lejos de los datos que estaba consiguiendo la novena temporada de La isla de las tentaciones en ese horario durante las primeras semanas de 2026, el espacio no para de crecer y la oferta de Telecinco ya no se encuentra tan lejos de La revuelta como lo estaba en 2025.

En cambio, el rendimiento de Horizonte está siendo mucho más pobre, lo que perjudica el resultado global de Cuatro. El público recibió con curiosidad sus dos primeras emisiones, correspondientes al 26 y 27 de enero. Debutó con 7,6% y 989.000 espectadores de media, cediendo 0,4 puntos en comparación al First dates de la semana anterior. En su segunda emisión, marcó un dato casi idéntico: 984.000 espectadores y 7,6%. Desde entonces, el programa de Iker Jiménez no solo ha empeorado los datos de First dates, sino que se ve superado casi a diario por el veterano El intermedio de La Sexta, algo que no ocurría con su antecesor. Este lunes 9 de enero, Horizonte lograba menos espectadores de media, 782.000, que el concurso Cifras y letras (800.000 espectadores de media), el que es uno de los grandes éxitos de La 2. Su omnipresencia en la parrilla de Cuatro ha perjudicado también a su edición extendida de los jueves, que en las dos últimas semanas logra cifras de share inferiores a las habituales.

‘Sorpasso’ frustrado

No es el momento más idóneo para que esto ocurra. Cuatro acaba de marcar su mejor mes de enero desde 2017. Su ligera subida le ha permitido alcanzar un 6,1% de cuota media mensual y superar por una vez a su rival más directo, La Sexta, que se ha conformado con un 6%. Ya en diciembre de 2025 había adelantado a la cadena de Atresmedia. Esa vez fue por muy poca diferencia. Cuatro llevaba 53 meses seguidos, desde junio de 2021, cuando emitió partidos de la Eurocopa, sin ponerse por delante de La Sexta.

Dos decisiones recientes de la cúpula de Mediaset pueden hacer que el ascenso de su segunda cadena se frene en seco. La primera de ellas ha sido el recorte presupuestario aplicado a sus informativos, unificando los servicios de sus dos canales justo cuando Noticias Cuatro estaba logrando sus mejores datos desde su regreso hace dos años. Esa reducción de recursos puede hacer mella en esos resultados de audiencia a corto plazo. La otra medida que está perjudicando los datos diarios de Cuatro es precisamente el intercambio de programas en el access prime time y su apuesta por Horizonte y por Iker Jiménez. Si sus audiencias de lunes a miércoles siguen bajando, en breve se situará por debajo de la media de Cuatro.