Mediaset trata de ahorrar costes ante las bajas audiencias y fusiona el plató y las redacciones de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro

Telecinco está en su peor momento histórico de audiencias. Este enero volvió a marcar un mínimo para un arranque de año, y ya suma varios récords negativos consecutivos. Los informativos, renovados hace dos años con la llegada del nuevo equipo directivo, son una de las grandes rémoras para Mediaset. Por eso este 2026 se estrena también con ajustes. A partir de este 9 de febrero Informativos Telecinco y Noticias Cuatro fusionarán su equipo de redacción y su plató para ahorrar costes, y, según dice el grupo en un comunicado, apostar por una “gestión más eficiente y sostenible”.

De esta manera, Noticias Cuatro cerrará sus platós y trasladará su emisión a los estudios de la cadena madre, donde también se graba el programa La mirada crítica. Aunque la cadena mantendrá su marca e identidad visual en este nuevo espacio, podrán aprovechar de las actualizaciones tecnológicas (realidad aumentada, pantalla vertical o spidercam) que trajo la llegada de los nuevos informativos de Carlos Franganillo a Telecinco. Lo hace en un momento, además, en el que Noticias Cuatro ha marcado su mejor dato de media en los dos años desde su regreso, al superar el 5,8% de cuota de pantalla.

El equipo de periodistas encargado de la información será ahora el mismo en ambas cadenas para “optimizar recursos, modernizar estructuras y reforzar la capacidad de los informativos de la compañía para competir en un escenario en el que la televisión generalista comparte la atención del público”, explica la cadena, que asegura que “Noticias Cuatro mantendrán su propia identidad, personalidad, tono y estilo informativo, con narrativas diferenciadas y enfoques editoriales propios”.

Mediaset reconoce que este movimiento, por el que ya ha habido despidos, nace de la necesidad de “adaptarse a un ecosistema audiovisual en constante cambio, marcado por la fragmentación de audiencias, la convivencia con nuevas ventanas de consumo y la evolución en la manera en que los espectadores se informan”. Esto se traduce en que el grupo se ha propuesto hastar menos en un momento en el que la audiencia ya no es la de antaño.

Informativos Telecinco ha continuado este enero encadenando mínimos, y ha marcado su peor cuota histórica con un 8,1% de share y 883.000 espectadores de media. Pero el peor dato, al menos icónicamente, es que La Sexta se ha quedado a solo dos décimas de convertirse en tercera opción informativa. Antena 3 (con 19,5% de la cuota) y La 1 (que dobla la audiencia) son ahora mismo inalcanzables, así que la solución por el momento es gastar menos.