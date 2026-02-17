La jueza de la dana investiga la hora de llegada de Mazón al Cecopi

Imagen de la cámara de seguridad del Cecopi que muestra al expresident Carlos Mazón llegando a este centro radicado en L'Eliana (Valencia) el 29 de octubre de 2024.

La magistrada pide al conductor que trabajó con el ‘expresident’ durante la tragedia de 2024 la factura de la llamada que hizo a uno de los escoltas

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, solicita al chófer que trabajó con el expresident Carlos Mazón el día de la tragedia, el 29 de octubre de 2024, si quiere aportar la factura telefónica con la llamada que hizo esa jornada a las 19.30 horas a uno de los tres escoltas que ese día acompañaron al exdirigente, según una resolución notificada este martes.

La magistrada pretende con esta diligencia acreditar el momento en el que Mazón partió al Centro de Coordinación Operativo de Emergencias (Cecopi) en L’Eliana (Valencia), el órgano que gestionó la emergencia, donde el expresident llegó a las 20.28 horas, 17 minutos después del envío de la alerta masiva a móviles. Una notificación que se ha convertido en la piedra angular de las pesquisas. El chófer de Mazón declarará como testigo –una condición que obliga a decir la verdad- el próximo día 20, cuando también comparecerá ante la instructora Ruiz Tobarra el subinspector jefe del dispositivo de seguridad del entonces mandatario popular.

La diligencia se suma a la declaración judicial de tres escoltas de Mazón el pasado nueve de febrero. Uno de ellos aseguró en el juzgado que el entonces barón popular llegó al Palau de la Generalitat, sede de su Gobierno, 20 minutos antes del envío de la alerta a los teléfonos. La mayoría de los desaparecidos habían muerto en ese momento, a las 20.11 horas, según la investigación.

Mazón desembarcó en el dispositivo que gestionó la crisis –donde le esperaban los dos investigados: la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y quien fuera su número dos, el exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso- tras una comida de casi cuatro horas (15.00-18.45) en el restaurante El Ventorro de Valencia con la periodista Maribel Vilaplana. El almuerzo se desarrolló mientras se desbordaba el barranco del Poyo, génesis de la catástrofe al inundar municipios como Paiporta o Catarroja, donde la riada dejó 55 y 25 muertos, respectivamente.