Una mujer y su hija de 12 años, asesinadas en su casa de Castellón

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija, una niña de 12 años de edad, en una casa del municipio de Xilxes (Castellón, 3.000 habitantes) tras el hallazgo este martes por la tarde de los dos cuerpos en su vivienda, según ha confirmado EL PAÍS de fuentes de la Guardia civil.

Tras recibir el aviso de un posible doble crimen, según la prensa local, una patrulla de Policía Local y otra de la Guardia Civil han acudido con urgencia al lugar, concretamente a una vivienda situada a escasos metros del retén de la Policía Local de la localidad castellonense, en el núcleo urbano, muy cerca del Ayuntamiento.

Los primeros agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que han llegado a la escena del crimen han necesitado la ayuda de un intérprete de lengua de signos para comunicarse con el marido y padre de la menor debido a su discapacidad auditiva, según publica Levante EMV. Las dos víctimas tenían la misma discapacidad.

