La deuda del Gobierno cubano con las empresas españolas ronda como mínimo los 300 millones de euros

Una reciente encuesta de la Oficina Comercial de España en La Habana cifra el pasivo 256 millones y alerta de que hay otros 74 millones retenidos entre dividendos y cuentas que no se pueden transferir fuera de la isla

El colapso de la economía cubana ha supuesto un revés muy importante para las aerolíneas y los hoteles que llevan trabajando desde hace décadas en el archipiélago. El endurecimiento del embargo desde Estados Unidos, que ha prohibido el suministro de crudo desde Venezuela o México, ha sido el detonante de una crisis económica sin precedentes, que ha obligado a improvisar planes de contingencia para esquivar la falta de combustible o la ausencia de turistas. El impacto de ese seísmo ha sido mucho más amplio y se ha extendido al resto del tejido español con intereses en Cuba. Las empresas españolas declaran que el Gobierno cubano les adeuda como mínimo alrededor de 300 millones de euros (entre deudas y otros fondos que no se pueden sacar de la isla), aunque es probable que las cifras sean superiores porque el dato se extrae de un documento en el que el grueso de las compañías con presencia en la isla no suministra sus cifras.

Los números figuran en el último informe de deuda privada elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana, que refleja que el volumen de deuda que acumulan las empresas españolas con intereses en Cuba, bien a través de inversiones o de exportaciones, creció un leve 0,1% durante el pasado ejercicio hasta situarse en 255,9 millones de euros. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, apunta que el volumen de impagos que atesoran las empresas españolas es mucho mayor, llegando hasta los 330 millones de euros, ya que no se contabilizan como pasivo 39,5 millones de euros en dividendos retenidos, 23,6 millones en fondos procedentes de operaciones comerciales y 11,3 millones en cobros en Cuentas de Bienes Específicos (Finesp), unas cuentas que se nutren del pago de deuda de empresas estatales cubanas y cuyos fondos tampoco pueden ser transferidos al extranjero.

La encuesta fue remitida a 930 compañías españolas con intereses en Cuba y solo respondieron 182, un 19,5% del total. Fuentes empresariales con operaciones en la isla justifican ese bajo nivel de participación por el hecho de que el 20% de las firmas, en torno a 180, están en proceso concursal como consecuencia de los citados impagos. Por lo tanto hay tantas empresas que han respondido como las que han entrado en concurso de acreedores. De las 182 compañías que han participado en la encuesta, un 85% (154) confirmaron que arrastraban deudas por valor de 255,9 millones de euros, cuyos importes se generaron mayoritariamente en los tres ejercicios transcurridos entre 2017 y 2019. Dos tercios de esas compañías están radicadas en tres comunidades autónomas: Cataluña, con un 32% de las empresas; Madrid, con un 26%, y País Vasco, con un 15%.

Por dimensión, las firmas más perjudicadas son las medianas, con un importe medio de deuda de dos millones de euros, mientras que el volumen más bajo corresponde a las microempresas, con un montante medio de 850.000 euros. Pese a ese importe relativamente reducido, el 19% de las empresas participantes en la encuesta reconoce que solo lo que les adeuda el Ejecutivo cubano supera su facturación en el último año.

Un portavoz de la Plataforma de Afectados por los Impagos del Gobierno Cubano, integrada dentro de la patronal catalana Foment del Treball y que agrupa a empresas españolas perjudicadas por el citado pasivo, cree que la mejor manera de eliminar esos impagos sería a través de los programas de conversión de deuda del Estado español. El último, suscrito en Sevilla el pasado mes de julio, aspiraba a movilizar hasta 375 millones de euros en proyectos ligados a la energía, el agua o la seguridad alimentaria. “En las actuales condiciones económicas, ninguna empresa va a invertir dinero en Cuba. Pero sería muy importante que ese dinero se destinara a enjugar la deuda de esas compañías acreedoras, que en su gran mayoría suministran alimentos, medicinas y vacunas a diez millones de personas en riesgo de sufrir una crisis humana inédita en el archipiélago”, asegura el portavoz.

Respecto a las dificultades para recuperar las deudas acumuladas por los sucesivos gobiernos ligados al régimen castrista, las empresas turísticas son las que más obstáculos se están encontrando para operar en su día a día. Meliá e Iberostar, las dos cadenas que más inmuebles gestionan en la isla, con 34 y 20 activos, respectivamente, han tenido que cerrar hoteles para redistribuir a sus clientes ante los bajos niveles de ocupación (los turistas canadienses, que representaban el 50% del total en el arranque del 2026, han sido repatriados en las dos últimas semanas ante el cierre de operaciones de Air Canadá, la mayor aerolínea del país), mientras que las tres compañías de origen español que hacían conexiones entre Madrid y La Habana (Iberia, Air Europa y W2Fly) han tenido que reordenar sus operaciones con dirección Madrid y repostar en Santo Domingo para poder garantizar el vuelo ante la falta de combustible en Cuba.