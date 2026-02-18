Collboni anuncia una ayuda de 400 euros para facilitar el acceso a la vivienda a mayores de 55 años

Una imagen de dificios de vivienda de Barcelona en una imagen tomada desde el barrio de la Font d'en Fargues.

El Ayuntamiento plantea una prestación para hogares que destinan más de un tercio de sus ingresos al alquiler

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que el Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha una nueva ayuda de 400 euros destinada a facilitar el acceso a la vivienda a mayores de 55 años en situación de vulnerabilidad y a familias monoparentales. La medida busca aliviar la carga del alquiler en hogares que destinan más de un tercio de sus ingresos al alquiler.

En una entrevista este miércoles en La 2 y Radio 4, el alcalde ha explicado que la ayuda pretende evitar que personas con dificultades económicas y en riesgo de perder su vivienda puedan quedarse sin casa. El gasto en alquiler de las personas elegibles debe superar un tercio de los ingresos de la unidad familiar. “La gente que tiene riesgo de quedarse sin casa pueda pagar los alquileres cuando la inversión que realiza la unidad familiar es superior a un tercio de los ingresos”, ha señalado.

Collboni también ha defendido la prohibición de la compra de vivienda por parte de extranjeros de fuera de la Unión Europea (UE) y ha advertido contra las operaciones especulativas. “Aquellos que estén haciendo compra especulativa, sobre todo extranjeros, deben saber que el chollo se ha acabado”, ha afirmado.