Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña

Collboni anuncia una ayuda de 400 euros para facilitar el acceso a la vivienda a mayores de 55 años

El Ayuntamiento plantea una prestación para hogares que destinan más de un tercio de sus ingresos al alquiler

Una imagen de dificios de vivienda de Barcelona en una imagen tomada desde el barrio de la Font d'en Fargues.Gianluca Battista
Agencias
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que el Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha una nueva ayuda de 400 euros destinada a facilitar el acceso a la vivienda a mayores de 55 años en situación de vulnerabilidad y a familias monoparentales. La medida busca aliviar la carga del alquiler en hogares que destinan más de un tercio de sus ingresos al alquiler.

En una entrevista este miércoles en La 2 y Radio 4, el alcalde ha explicado que la ayuda pretende evitar que personas con dificultades económicas y en riesgo de perder su vivienda puedan quedarse sin casa. El gasto en alquiler de las personas elegibles debe superar un tercio de los ingresos de la unidad familiar. “La gente que tiene riesgo de quedarse sin casa pueda pagar los alquileres cuando la inversión que realiza la unidad familiar es superior a un tercio de los ingresos”, ha señalado.

Collboni también ha defendido la prohibición de la compra de vivienda por parte de extranjeros de fuera de la Unión Europea (UE) y ha advertido contra las operaciones especulativas. “Aquellos que estén haciendo compra especulativa, sobre todo extranjeros, deben saber que el chollo se ha acabado”, ha afirmado.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello con tres modos de temperatura de color. COMPRA POR 15,19€
escaparate
Finish Powerball Quantum, 90 pastillas para el lavavajillas. COMPRA POR 19,22€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar con más de 37.000 valoraciones. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Cargador USB tipo C con carga rápida gracias a su potencia de 45 W. COMPRA POR 13,29€  
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_