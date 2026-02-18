Culpar a un niño por ser niño

El caso de Kevin es el grito más alto y doloroso de los enfermos crónicos o quienes padecen enfermedades raras en el país y que desde hace meses alertan su deterioro y agonía por la falta de medicamentos. El Gobierno debe escucharlos

‌Los consejos de ministros televisados del gobierno de Gustavo Petro cavan cada semana pozos profundos de desconcierto. “A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales”, dijo el presidente progresista en uno de ellos ante el ministro de la Igualdad afro. En otro, habló de que “una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”. En el último, el de este lunes, el mandatario, cuyo eslogan es la potencia mundial de la vida, culpó a una madre por la muerte de su niño de siete años, que falleció esperando sus medicamentos para la hemofilia que padecía.

“¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia; si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir... Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos”, dijo Petro, al unirse a las expresiones del ministro de Salud, quien tampoco reconoció ninguna responsabilidad como jefe de la cartera por la crisis de medicamentos. “El niño tuvo este accidente en bicicleta. Y es entendible que los niños que sufren hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarles un trauma violento”, dijo Jaramillo.

Pero la historia de Kevin —cuyo deterioro y súplicas de la madre vimos en las redes sociales en las que permanece y opina 24/7 el presidente— es el grito más alto y doloroso de los enfermos crónicos o quienes padecen enfermedades raras en el país y que desde hace meses alertan su deterioro y agonía por la falta de medicamentos. Es imposible no escucharlos.

El niño, según denunció la madre, llevaba dos meses a la espera de que la Nueva EPS —encargada de la atención de más de 11 millones de ciudadanos e intervenida por la SuperSalud— le entregara el medicamento que mantenía su condición controlada. La EPS dice que ellos sí mantuvieron el tratamiento. Pero ante ese y otros casos, hasta ahora el Gobierno solo ha debatido las causas y nudos de la crisis de la salud, pero sigue sin dar una solución eficaz y urgente ante estos pacientes.

Expertos en salud pública han señalado desde 2025, cuando comenzaron las alertas por la falta de fármacos, que el problema de abastecimiento en el canal institucional tiene que ver con la falta de pagos y la incertidumbre financiera en el sector. Los responsables, claro, son múltiples actores de la cadena, y van desde los laboratorios hasta el Gobierno.

La respuesta a esta crisis muestra un patrón del líder del Ejecutivo: ante un problema o escándalo de corrupción, la culpa está en otros, incluso en sus funcionarios y exfuncionarios que, según el presidente, lo engañan o no le entienden. El jefe de Estado ocupa su tiempo en analizar en profundidad y dar prioridad a discutir las causas históricas de los problemas, pero deja de lado las soluciones concretas. En este caso, culpa a las EPS, a los mercaderes de la muerte, como los llama, y a los distribuidores de los medicamentos, y habla de prevención de forma general, pero no admite que durante su Gobierno se ha deteriorado el sistema de salud, como afectos como la muerte de niños como Kevin. Lo paradójico es que la Nueva EPS está intervenida precisamente por el Gobierno de Gustavo Petro.

