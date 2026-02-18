Asesinada una mujer por su expareja en Madrid

Un hombre ha sido detenido este miércoles en Madrid por asesinar presuntamente a su expareja, una mujer paraguaya de 37 años, según le han confirmado fuentes policiales a EL PAÍS. El crimen machista, el primero del año en la capital, se ha producido en la calle López de Hoyos, a donde se han desplazado unidades de la Brigada de Homicidios y de la Policía Científica.

Las primeras informaciones indican que la víctima fue estrangulada por su expareja, también de nacionalidad paraguaya, y quien se encuentra bajo custodia policial.

En lo que va de año, siete mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 1.350 desde que existe registro oficial, en 2003; y son 65 las niñas y niños asesinados por violencia machista desde que se contabiliza de forma oficial, en 2013, además del asesinato de las dos mujeres que fueron asesinadas ayer en Xilxes (Castellón) y la de hoy en Madrid, que entrarán a formar parte de la estadística si son confirmados finalmente de forma oficial como crímenes machistas.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.