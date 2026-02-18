Detenido el marido de la mujer asesinada en Xilxes por quebrantar la orden de alejamiento

La Guardia Civil ha detenido al marido de la mujer asesinada, María José, de 47 años, junto a su hija Noemi, de 12 años en Xilxes (Castellón) por el quebrantamiento de una orden de alejamiento que había sido dictada contra él, han confirmado fuentes de la investigación a EL PAÍS. Los cadáveres fueron hallados con signos de violencia este martes por la tarde en una vivienda del citado municipio castellonense.

El hombre no ha sido detenido de momento por el doble crimen. Es el principal sospechoso, pero la Guardia civil ha incidido esta mañana en que están abiertas varias hipótesis sobre la autoría de los hechos.

El hombre, que fue interrogado ayer en el retén de la policía local, tenía una orden de alejamiento de las dos víctimas. Fuentes de la investigación han informado de que la mujer y la niña estaban inscritas en el sistema VioGén. Hace solo unos días se le hizo una valoración a la madre sobre la situación y se apreció “riesgo medio”. El exmarido tenía una orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027, según las mismas fuentes. Hacía el menos un año que no vivían juntos.

Tras recibir el aviso de un posible doble crimen, una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil acudieron con urgencia al municipio de Xilxes (Castellón, 3.000 habitantes), concretamente a una vivienda situada justo en frente del retén de la Policía Local de la localidad castellonense, ubicado en los bajos del mismo edificio del Ayuntamiento. El alcalde de la localidad, Ismael Minguet, confirmó que había sido la expareja de la mujer y padre la menor quien había avisado del crimen al salir a la calle.

El ahora detenido insistió ante los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que había recibido una foto en su móvil con una imagen de su exmujer y su hija asesinadas y por eso acudió a la casa. Aseguró que había recibido amenazas de una persona a la que acusó de ser el autor material de los asesinatos. Los investigadores están comprobando si se trata de un mero intento por su parte de exculparse y ofrecer una coartada. El hombre había sido denunciado por su exmujer por malos tratos. La familia de ella era conocedora de la violencia con la que trataba a la mujer, según manifestó una allegada a este periódico.

En lo que va de año, siete mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 1.350 desde que existe registro oficial, en 2003; y son 65 las niñas y niños asesinados por violencia machista desde que se contabiliza de forma oficial, en 2013.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.