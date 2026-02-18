Moreno quiere monitorizar la infraestructura ferroviaria en Andalucía “para evitar” otro Adamuz: “Nos lo han pedido las víctimas”

Adamuz quedará ligado irremisiblemente al descarrilamiento ferroviario que el pasado 18 de enero se cobró la vida de 46 personas; pero la reacción inmediata de sus 4.100 vecinos, acudiendo a socorrer a los pasajeros, dándoles cobijo, alimento y sobre todo un consuelo que extendieron a los familiares que llegaron sumidos en la incertidumbre de no saber qué había pasado con los allegados que viajaban en los trenes, también ha convertido ha este municipio cordobés en un ejemplo de solidaridad. Y así lo ha querido reconocer la Junta de Andalucía que este miércoles, cuando se cumple un mes del accidente, ha anunciado que otorgará a “todo el pueblo en su conjunto” la Medalla a los valores humanos, la solidaridad y la concordia la solidaridad, que se entrega el 28 de febrero, día de la comunidad. “Personifican el cariño del pueblo andaluz”, ha señalado el presidente autónomo, Juan Manuel Moreno, desde la caseta municipal que sirvió de hospital de campaña improvisado la noche del siniestro, donde ha presidido el Consejo de Gobierno.

La concesión de la medalla, que también había solicitado el Parlamento adanluz en una declaración institucional, no estaba prevista en el orden del día -se aprueban en la reunión del 25 de febrero-, pero se daba por hecho que el traslado del Consejo de Gobierno hasta Adamuz, cuando tan solo ha pasado un mes desde la tragedia y todavía hay heridos hospitalizados, tenía que implicar la confirmación de ese reconocimiento para unos vecinos que aún no se han sacudido el shock de la noche del 18 de enero. Con todo, el cónclave de consejeros traía medidas destinadas al municipio para justificar el viaje: la construcción de un centro de salud -que la localidad llevaba tiempo reclamando-; la ampliación de las plazas de mayores de su residencia y ayudas a la mancomunidad, todo por un valor de 3,5 millones de euros. También se ha autorizado un refuerzo de personal de los Juzgados de Montoro, encargados de la investigación penal del accidente ferroviario. Unas medidas que desde el PSOE de Andalucía se han considerado “una utilización propagandística indecente”, informa Lourdes Lucio.

La decisión de celebrar el Consejo de Gobierno en Adamuz también había sorprendido a muchos de los supervivientes y familiares de víctimas del descarrilamiento, muy dolidos por el abandono de todas las administraciones. “Nadie, ni desde el Gobierno, ni desde el Ministerio de Transportes, ni desde la Junta se ha puesto en contacto con nosotros”, explicaba a este diario Mario Samper, impulsor de una plataforma de afectados que aglutina a más de 130 personas, y quien se cuestionaba que nadie se hubiera puesto en contacto con ellos si lo que se iba a anunciar era la concesión de una medalla para el municipio. “Alguno de nosotros seguro que hubiéramos querido estar allí para trasladarles ese agradecimiento directamente”, reflexionaba.

A las víctimas, precisamente, ha apelado Moreno cuando ha anunciado la creación de una comisión de seguimiento del accidente de Adamuz para cumplir con tres objetivos: el reconocimiento y la memoria de las víctimas; el control de la evolución de los afectados y de sus necesidades, en materia sanitaria, de salud mental y de apoyo social; y el seguimiento del desarrollo de la infraestructura ferroviaria. “Qué inversiones se han hecho, qué inversiones se van a hacer, qué mejoras en los protocolos de seguridad se van a hacer..., ha precisado el dirigente popular sobre cuáles van a ser las metas de este último pilar de la comisión.

“Es algo que nos han pedido de manera reiterada y continuada las víctimas, que insistamos en que esto no vuelva a suceder y la mejor manera de que no vuelva a suceder es que sepamos qué ha pasado y, sobre todo, que tomemos decisiones a futuro”, ha abundado el presidente andaluz. El propósito es que en esta comisión se integren otras administraciones, agentes sociales, otras entidades y colegios profesionales y que tenga una duración de dos años -ampliables- para monitorizar “todo lo que pasa desde el 18 de febrero”.

Moreno, fiel al tono institucional con el que ha elegido relacionarse con el Gobierno central tanto en la gestión del accidente de Adamuz como en los desastres provocados por el tren de borrascas, no ha querido cuestionar las explicaciones que el Ministerio de Transportes ha ofrecido sobre las causas del accidente. “Me preocupa mucho más saber qué pasó de verdad, por qué los trenes descarrilaron, que de quién es la responsabilidad. Eso también llegará”, ha dicho el dirigente popular, quien ha reconocido que la investigación que está desarrollando el CIAF requiere todavía de “un tiempo prudencial”.

Moreno sí ha lamentado la desconexión ferroviaria con la alta velocidad que ha sufrido Andalucía en este último mes. Aunque la línea entre Madrid y Sevilla se restituyó este martes, la de Málaga sigue suspendida y los viajeros que van a Huelva, deben hacer el trayecto desde Córdoba en autobús. Este aislamiento ha empezado a sentirse ya en el turismo, justo en la época en la que se cierran las reservas para Semana Santa. “Si los problemas persisten, las pérdidas en el primer cuatrimestre podrían superar los 2.000 millones de euros”, ha señalado el presidente autónomo.