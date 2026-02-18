La comision mixta de la dana se reunirá cada tres meses en un ambiente de menor crispación y tono constructivo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), preside junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca (d), la constitución de la Comisión Mixta de la dana en el castillo de Riba-roja de Túria este miércoles.

La comisión mixta de la dana, constituida cerca de 16 meses después de la tragedia, se reunirá cada tres meses en un momento, han coincidido todos, de menor crispación y con un “un tono constructivo” por parte del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana. “Ha bajado mucho la tensión en la calle y eso es fruto del entendimiento de todos y es lo que tenemos que seguir haciendo”, ha expresado el president valenciano Juanfran Pérez Llorca. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha destacado el ofrecimiento del presidente valenciano de “apartar” la confrontación política: “Voy a tender la mano siempre porque además es lo que nos pide la ciudadanía”.

La reunión, que ha durado algo más de una hora, era, sobre todo, organizativa, y ha comenzado con buenas palabras por parte de sus miembros después de meses de desconfianzas y encontronazos dialécticos en torno a la actuación de cada una de las administraciones frente a la tragedia y la gestión de los meses posteriores. Finalmente han acordado que el plenario de la comisión se reúna cada tres meses y se constituyan cuatro grupos de trabajo, que coordinarán los dos comisionados, Zulima Pérez por parte del Gobierno de España, y Raúl Mérida, por parte de la Generalitat. Estos grupos se dedicarán a la salud mental, a la ejecución de infraestructuras hídricas, a L’Albufera y el parque fluvial del Túria, y a emergencias.

Dos alcaldes, los de Alcàsser y Alcalá de la Ribera, han pedido que la Confederación Hidrográfica del Júcar se integre en este órgano de coordinación para facilitar el seguimiento de las obras pendientes o la planificación de nuevos proyectos. El presidente de la Diputación, Vicente Mompó, también ha solicitado que se amplíe el número de municipios afectados por la dana a 103 cuando el decreto del Gobierno reconoce 78. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reivindicado un Plan sur Metropolitano para trabajar en la prevención.

Pérez Llorca ha insistido en que “no se podía entender que estuviéramos siempre en la polarización. Queda mucho por hacer, se necesitan muchos cambios normativos” y “todos debemos ir en la misma dirección” para que las obras hidráulicas planificadas lleguen a término y se finalice la reconstrucción.

La Generalitat ha planteado que no haya que devolver los intereses de las ayudas y se dé soporte a los ayuntamientos para que se ejecuten los 1.700 millones de euros transferidos por el Gobierno de España a los municipios para reconstruir las infraestructuras dañadas “porque con la legislación actual es muy complicado”. Hay buena voluntad por parte de todos para buscar fórmulas y que esas obras se hagan cuanto antes, ha subrayado Pérez Llorca.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé (ci); el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (c); y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca (cd); a su llegada al castillo de Riba-roja de Túria. Mònica Torres

El ministro Ángel Víctor Torres ha insistido en que la comisión mixta será un órgano colegiado, de consenso, y de colaboración y habrá una copresidencia del Gobierno de España y de la Generalitat. Y ha recordado, respecto a los 1.700 millones de euros en manos de los ayuntamientos, que la empresa Tragsa está para ayudar y facilitar la ejecución de esos proyectos, que espera estén hechos en los próximos meses.

Además, ha recordado que el esfuerzo del Consorcio de Seguros para indemnizar a los afectados por la dana “no tiene precedentes” y ha dejado abierta la posibilidad de que se adscriban a la comisión mixta de la dana otras partes del Gobierno de España u otros órganos, como la CHJ. “Me voy satisfecho de esta reunión y así lo trasladaré al presidente del Gobierno. Perez Llorca ha dicho que quería apartar la confrontación política y yo creo y confío en ello”.

La comisión se crea casi año y medio después de la dana de octubre de 2024, que se cobró la vida de 230 personas en la provincia de Valencia. Se ha constituido con representantes del Gobierno de España, la Generalitat, la Diputación de Valencia y de los más de 70 municipios afectados por la catástrofe. La reunión este miércoles ha sido en el castillo de Riba-roja de Túria, una de las localidades afectadas por la inundación.

La creación de este órgano fue un compromiso que alcanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Pérez Llorca en la primera reunión que mantuvieron el pasado 17 de diciembre en Moncloa. El 9 de enero se encontraron en Valencia la comisionada del Gobierno, Zulima Pérez, y el vicepresidente de la Generalitat Vicente Martínez Mus para los preparativos. Y el Consejo de Ministros le dio luz verde el 20 de enero. La idea es disponer de una comisión parecida a la creada en la isla de La Palma tras los devastadores efectos de la erupción del volcán.

El plenario de la comisión mixta de la dana, con representantes del Gobierno español, de la Generalitat y de los ayuntamientos afectados, en el interior del castillo de Riba-roja de Túria este miércoles. Mònica Torres

La disposición de la Generalitat, según anticipó Martínez Mus el pasado lunes en un desayuno informativo, era acudir al encuentro de este miércoles desde una “lealtad institucional reivindicativa” y su prioridad ha sido reclamar la ejecución de obras de infraestructuras hidráulicas.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial, siempre ha defendido que aunque no había activada una comisión mixta formal, ha habido desde primera hora coordinación entre las administraciones. Hoy el ministro Ángel Víctor Torres lo ha vuelto a repetir para desmentir la descoordinación entre gobiernos.

La Generalitat presentó, unilateralmente, en junio del año pasado el plan Endavant, que incluía un presupuesto de 29.000 millones de euros para más de 400 actuaciones de la reconstrucción de las zonas afectadas. El documento atribuía a la comunidad autónoma el aporte de 14.500 millones de euros, a la Administración central le correspondían 12.600 y 1.450 millones al resto de agentes.