El Gobierno y la Generalitat Valenciana ponen en marcha la comisión mixta para la dana, que se reunirá en enero

El recién investido president, el popular Juan Francisco Pérez Llorca, se ha reunido por primera vez este miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dos semanas después de tomar posesión de su cargo tras plegarse a las exigencias de Vox. El nuevo jefe del Consell ha llegado a La Moncloa tras días de intensas lluvias en su comunidad y después de ejecutar un protocolo muy distinto al impulsado por su predecesor Carlos Mazón durante la trágica dana que dejó 230 muertos en Valencia, cuya gestión por parte de la Administración autonómica investiga la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra. Tras una hora de reunión cordial, el Gobierno y la Generalitat han acordado impulsar la comisión mixta especial sobre la gota fría, que se espera empiece a celebrar sus primeras sesiones en enero. Y donde deberán abordarse las principales cuestiones sobre la reconstrucción.

“No considero esta reunión satisfactoria”, se ha quejado sin embargo Pérez Llorca al valorar su encuentro con Sánchez en una rueda de prensa posterior. El jefe del Consell ha querido marcar así distancias con el Gobierno central pese a haber llegado a un entendimiento. “Esa comisión mixta está bien que se reúna, pero han pasado 414 días desde la dana”, ha señalado. El dirigente valenciano ha puesto también el foco en su petición al presidente del Gobierno de que se dé una mayor “celeridad” en la ejecución de “obras hidráulicas pendientes”. Pérez Llorca se ha referido tanto a las infraestructuras que tienen que ver con la reconstrucción como otras tendentes a la prevención. Para el aniversario de la dana, el Ejecutivo de Mazón no había usado aún el 74% de los 2.364 millones que tenía hasta entonces para reconstruir las zonas afectadas.

Respecto al segundo caso, el líder de Vox, Santiago Abascal, exigió en su momento “puentes” y “diques” para para prestar su apoyo a la investidura de Pérez Llorca. Una exigencia recogida luego en el discurso de investidura del president. Pese a que el jefe del Consell haya puntualizado este miércoles que no “firmó” ningún documento con los ultras, las conversaciones y el compromiso entre ambas formaciones sí se produjeron. “Este fin de semana, hemos convivido con una alerta roja en la comunidad y también en la zona afectada por la dana. Y esa sensación de miedo y de temor la tenemos que corregir, y la única forma de corregirla es haciendo las obras”, ha insistido hoy el jefe del Consell.

Del lado del Gobierno central, ha sido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha comparecido ante los medios para dar cuenta de la reunión cuando Pérez Llorca ya había hablado. El dirigente socialista también se ha felicitado porque la comisión mixta especial vaya a ponerse en marcha después de Navidades, pero ha puesto exigencias sobre la misma, como que se cumpla bajo parámetros de “lealtad” y “dación de cuentas”. Fuentes gubernamentales consideran que esos condicionantes no se habían dado hasta la fecha. Además, el Gobierno ha solicitado que los representantes de los 77 ayuntamientos afectados por la dana estén presentes en el órgano creado ad hoc. Un requisito al que según fuentes del Ministerio se ha comprometido Pérez Llorca.

Fue el propio presidente de la Comunidad Valenciana quien solicitó la entrevista con el jefe del Ejecutivo central tras ser investido el pasado 27 de noviembre. “Tendemos la mano y lo haremos hasta el final”, ha especificado este miércoles el ministro Torres. “Espero que el nuevo president corrija cuestiones de su predecesor”, ha añadido en alusión a Mazón, que dimitió tras un año eludiendo su responsabilidad después de haber comido durante más de cuatro horas con la periodista Maribel Vilaplana. El ministro Torres, a diferencia de Pérez Llorca, ha hecho énfasis en la necesidad de “luchar contra el cambio climático” para evitar a futuro fenómenos climatológicos tan extraordinarios como el de la dana de Valencia, y como así se lo ha trasladado el propio presidente del Gobierno al jefe del Consell durante el encuentro que han mantenido. Fuentes del entorno de Pérez Llorca se abren a trabajar en esa línea. Algo que choca con las las exigencias de Vox, con quienes caminan de la mano.

“Las tesis de Vox van en contra”, ha subrayado al respecto el ministro Torres. En otras comunidades del PP, como Extremadura y Aragón, sus presidentes han decidido ir a elecciones anticipadas para no doblegarse a las exigencias de los ultras. No así en Valencia, donde los sondeos no eran favorables. “En el caso de la Comunidad Valenciana, se han vivido circunstancias especiales por la dana”, ha señalado Pérez Llorca. “Y ahí, Vox ha tenido altura de miras”, ha defendido.