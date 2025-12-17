Aragón enmienda la plana a Valencia: el PP mide a Vox con distinta vara según el territorio

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante el encuentro mantenido el pasado viernes en Zaragoza. FABIAN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN (FABIAN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN)

Con la convocatoria de elecciones en Aragón, el PP ha vuelto a demostrar que su relación con Vox no responde a un patrón ideológico uniforme, sino a una aritmética de poder que cambia según la comunidad autónoma. Lo que en Valencia fue asumido como un peaje inevitable para gobernar, en Aragón se ha presentado como una línea roja inasumible. La diferencia no está tanto en el contenido de las exigencias de Vox como en la posición de fuerza desde la que negocia el PP.

“Muchas de las peticiones que hace Vox son inasumibles. Algunas de ellas son inasumibles porque son ilegales y otras no se pueden llevar a cabo, hoy por hoy, con la legislación de nuestro país”, dijo el consejero de Hacienda aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, tras el fracaso de la negociación con el partido de Santiago Abascal para negociar las cuentas públicas. El presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, ha adelantado las elecciones al próximo 8 de febrero porque se ha negado a aceptar las cesiones de Vox que, en cambio, sí pactó su colega del PP valenciano, el president Juan Francisco Pérez Llorca, para ser investido hace solo unas semanas. El barón valenciano se reúne este miércoles en La Moncloa con Pedro Sánchez.

Rechazo total al Pacto Verde europeo. El partido de Abascal exigió al PP de Azcón un rechazo de plano del pacto verde europeo, el conjunto de políticas climáticas promovidas por el PP europeo en Bruselas. Lo mismo pidió al PP valenciano. El responsable de Hacienda de Aragón replicó a Vox: “No podemos estar en contra 100% del pacto verde, porque hay algunos elementos sobre los que estamos a favor, como la energía nuclear”. En cambio, el president valenciano dijo en su discurso de investidura que “el Pacto Verde europeo, tal como está planteado, impulsado por élites europeas, es la mayor amenaza a la que se enfrentan nuestros labradores”.

No acoger a menores migrantes. El partido de Santiago Abascal reclama a las comunidades del PP que se nieguen a acoger a ningún menor migrante más. Ese fue el motivo por el que Vox rompió todos los Gobiernos de coalición con el PP en el verano de 2024. El PP de Aragón rechaza esta medida porque implicaría, arguye, incumplir la ley. “Nosotros estamos en contra de cómo se está llevando el reparto de menores de migrantes y lo hemos recurrido ante los tribunales. Creemos en una inmigración legal, segura y ordenada, pero vamos a cumplir la ley”, defendió el consejero de Hacienda aragonés.

El president valenciano dijo en cambio en su discurso de investidura: “No podemos mirar para otro lado cuando vienen personas que pretenden mantener prácticas que chocan frontalmente con nuestros valores, la igualdad, la libertad o la dignidad de las mujeres”.

Suprimir las subvenciones a entidades de ayuda a los extranjeros. Vox insta al PP a que se comprometa a eliminar todas las subvenciones a entidades que ayuden a los extranjeros, sean cuales sean. En Aragón, el consejero de Hacienda se negó poniendo un ejemplo de su tierra: “Yo soy de la ciudad de Huesca, y una de las instituciones que históricamente más ha ayudado a los desfavorecidos y los inmigrantes es Los Hermanos de la Cruz Blanca. Con las medidas de Vox, estas instituciones dejarían de percibir ayudas públicas”. En Valencia, Pérez Llorca se comprometió a destinar “cero ayudas públicas para aquellas organizaciones que incentiven o faciliten la inmigración”.

Limpieza de los ríos. Tras la tragedia de la dana, los de Abascal quieren que las comunidades del PP se comprometan a limpiar los cauces de los ríos, mientras los populares argumentan que la competencia exclusiva es de las Confederaciones Hidrográficas. “No va a haber ningún consejero de Medio Ambiente que firme una limpieza de un río sin tener los permisos, porque eso es un delito medioambiental penado con cárcel”, se quejó el consejero de Hacienda aragonés.

Creación de una policía mancomunada. El PP de Aragón respondió a la petición de Vox de promover la mancomunidad de municipios para el servicio de la Policía Local que “no puede haber cuerpos parapoliciales que dependan de varios municipios porque es ilegal. Son ocurrencias que son ilegales”.

Estadística de delincuencia por nacionalidad. Los populares no están presentando resistencia a difundir la nacionalidad de los presuntos delincuentes, como les reclama Vox y ha hecho también la policía autónoma vasca y baraja hacer la catalana. Pero su margen de actuación en este terreno es limitado, pues carecen de policías autonómicas. Génova también ha validado esta iniciativa: “Tener información no es malo”, dijo la portavoz parlamentaria Ester Muñoz.

Bajada drástica de impuestos. El PP aragonés se quejó de que la bajada de impuestos que le reclamaba Vox era por importe de 532 millones de euros. “Esto supone bajar los ingresos de la comunidad entre un 8% y un 9%, lo que implicaría cerrar tres hospitales o todos los colegios de educación concertada”, alertó el consejero de Hacienda. En la Comunidad Valenciana, Pérez Llorca pactó con Vox duplicar todas las deducciones del tramo autonómico del IRPF y ampliar en dos millones el número de beneficiarios.

Aragón irá a elecciones en febrero tras su rechazo a estas iniciativas, que Vox exigía en una declaración pública del presidente Azcón, el mismo formato que a Pérez Llorca. María Guardiola, presidenta de Extremadura, tampoco pasó por el aro para sacar sus cuentas públicas y se examina en las urnas este 21 de diciembre. Tampoco ha sido posible un acuerdo en Baleares y en Cantabria. En cambio, PP y Vox sí se han entendido en la Comunidad Valenciana y en Murcia. El PP murciano ha aceptado además otras cesiones, como la de suprimir la enseñanza de la lengua árabe en los colegios. El PP practica una política de doble discurso: uno, más moderado, cuando puede permitírselo; otro, el que le pide Vox, cuando no tiene alternativas.

En el entorno de Abascal advierten de la “contradicción” del PP, que acepta en unos territorios lo que rechaza en otros: “Pacto verde, sí o no. Pacto migratorio, sí o no. No son cosas menores, y no puede haber un partido que tenga un pie en cada sitio”.

Salvo los presidentes de la Comunidad Valenciana y Murcia, los barones populares han usado la carta de las elecciones anticipadas para sortear ahora las exigencias de la extrema derecha, pero según las encuestas tras las urnas el dilema volverá a estar encima de la mesa.