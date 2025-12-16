El Senado cierra el año con otra sesión de alto voltaje por las ausencias de ministros y las acusaciones del PP a Zapatero

Una hora y 45 minutos después de que arrancara en el Senado la sesión de control al Gobierno, la última celebrada en las Cortes este año, una senadora del PP sacó a relucir al Nobel de la Paz Mahatma Gandhi. “Decía Gandhi que es miserable y absolutamente inmoral escaparse de las consecuencias de los actos propios”, rememoró María Arenales Serrano en una pregunta sobre “ocupación ilegal” y falta de “seguridad” dirigida a la ministra de Vivienda. La misma parlamentaria del PP pasó de citar al pacifista hindú a terminar su intervención desgañitándose solicitando a gritos a la dirigente socialista Isabel Rodríguez “orden y ley” en los barrios. “¡Viva la Guardia Civil!“, vociferó la senadora del Partido Popular, provocando la respuesta airada de la bancada socialista y de senadores de otros grupos. Y la posterior llamada al orden de la Presidencia de la Cámara alta para zanjar el alboroto.

El episodio era el colofón a una sesión en el Senado que nada había tenido de pacífica. Eso sí, solo ocho de los 22 ministros acudieron este martes a la Cámara alta para la última sesión de control al Gobierno. Pero la bronca volvió al hemiciclo como si hubiera estado todo el Ejecutivo al completo, incluso como si hubiera acudido también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleva un año y nueve meses sin pisar un pleno del Senado. Las ausencias de hoy, justificadas por motivos de agenda, dieron pie al primer episodio de alto voltaje.

El pleno comenzó con la lectura, por parte de la secretaria primera de la Mesa, la socialista Eva Ortiz, de los razones aducidas por cada uno de los 13 ministros que no habían acudido. Mientras Ortiz leía, la bancada del PP protestaba entre burlas, desdeñando las excusas. Luego, el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, preguntó si alguno de los portavoces de los grupos quería tomar la palabra al margen del orden del día. Claro, los populares tenían mucho que decir.

Fue la portavoz del PP, Alicia García, quien solicitó el turno para subir a la tribuna de oradores. “Hoy el Gobierno de los récords marca otra plusmarca, 13 ministros huyendo”, ironizó la senadora. “¡Qué difícil dar la cara cuando España asiste a una espiral de de corrupción!”, continuó. “¡Señores del PSOE, recuperen su partido, el de González, el de Guerra...!”, espetó a la bancada socialista. Los senadores socialistas rechazaron tal subversión en su formación, que vive días aciagos, con un “¡buuu!”. Pero tanto tiempo empleó García en su intervención extraordinaria, unos seis minutos y medio, que hasta el presidente del Senado, de su partido, le requirió que fuera acabando.

García obedeció y fue recibida en su escaño con los parlamentarios del PP de pie y con muchos aplausos. Desde su silla, la misma portavoz del Partido Popular volvía a intervenir acto seguido con la primera pregunta del día. Y la única dirigida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El dirigente socialista, antes de entrar al trapo, defendió a sus compañeros ausentes. “Ya que ustedes tanto han sufrido por algunas excusas de los miembros del Gobierno...”, espetó Bolaños al PP. “El presidente del Gobierno y siete ministros están en una reunión de la Fundación Carolina que ha sido convocada por su majestad el Rey. Han demostrado un nivel de ignorancia insuperable”, aseguró el ministro. “Y el resto de los miembros del Gobierno, todos ellos están en compromisos institucionales y gobernando”, sentenció. “Ya sé que a ustedes no le gusta que gobernemos, porque cuando gobernamos conseguimos que España sea la economía mejor desarrollada en 2025!”, se jactó Bolaños. “Esas cosas que interesan a la gente y que ustedes ignoran, ¡gracias!“,

La portavoz del PP continuó sus críticas por las ausencias y se sumergió luego en la actualidad judicial que asedia al Ejecutivo, aludiendo tanto los casos de acoso sexual que afectan al PSOE como a los de corrupción. “¡¿Y la cuestión cuál es?!”; “¡¿De qué hablamos?!”, le gritaban los senadores socialistas desde el lado contrario.

De lo que quiso hablar entonces García fue del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la información publicada este lunes por el digital El Debate según la cual “se reunió en un monte sin cobertura con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la Policía”, en alusión a Julio Martínez, imputado por la Audiencia Nacional. “Este Gobierno huye como huyó Zapatero al monte de El Pardo con el presidente de Plus Ultra”, dijo al respecto la senadora del PP en el Senado. “A una reunión clandestina, sin cobertura. ¿Facilitó usted esa reunión? ¿Piensa que el rescate de Plus Ultra fue legal?“, preguntó García a Bolaños.

Fuentes cercanas al expresidente del Gobierno niegan esa información. Aseguran esas fuentes que se trata de “una insidia calumniosa, una gran falsedad que conociese y alertase a Julio Martínez de su detención”, de la que dicen que no tenía noticia alguna. El entorno de Zapatero explica además que conoce desde hace años al empresario y niega tuviera participación alguna en el rescate de Plus Ultra. También alega que no es que se vieran en El Pardo de manera excepcional, es que ese es el lugar en el que quedan habitualmente para correr desde hace años, según indican las fuentes.

“¿Pone la mano en el fuego por Zapatero?“, inquirió con ferocidad García a Bolaños. ”Haga lo que hace siempre: No responda y digan un festivo ‘¡gracias!”. Después, Bolaños se levantó y ha lanzó una gruesa contestación. “¡Hace usted bien en imitar a los clásicos, es la única manera de que no diga usted bobadas!”. Para después, añadir. “Por cada imputado en un proceso de corrupción del PSOE, hay tres del PP. No mencionó Bolaños a Zapatero. Y concluyó el rifirrafe. ”Quien haya cometido un comportamiento delictivo a la cárcel. Podemos equivocarnos en las personas, pero no nos equivocamos en los valores. Las mujeres de este país saben que la igualdad siempre ha venido de la mano del Partido Socialista Español mientras el Partido Popular estaba en contra".

Los senadores del PP respondieron al unísono: “¡Dimisión, dimisión!“.