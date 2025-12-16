Última hora de la actualidad política, en directo | Puente carga contra Sumar por reclamar una crisis de Gobierno: “No tiene sentido un sacrificio ante el altar”

Los ministros de Transporte, Óscar Puente, a la izquierda, y de Presidencia, Félix Bolaños, este lunes en La Moncloa.

El ministro de Transporte admite que los casos de acoso han pillado a muchos hombres del PSOE “descolocados”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reprochado duramente a Sumar su exigencia de una remodelación del Gobierno para dar un giro a la legislatura ante los casos de corrupción y acoso que afectan al PSOE. “No le encuentro sentido a esa reclamación”, ha dicho, ya que sostiene que “no tiene ninguna relación un caso de acoso sexual en Monforte de Lemos con el Gobierno”. Cree que una crisis de Gobierno sería algo así como “ofrecer un sacrificio ante el altar y eso lo veo una medida más religiosa que política”. Además, ha admitido que los casos de acoso sexual denunciados en el PSOE “han pillado descolocados” a muchos hombres del partido, que no han sabido reaccionar adecuadamente. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo reúne a patronal y sindicatos para negociar la subida del salario mínimo interprofesional, que actualmente se encuentra en 14 de pagas de 1.184 euros brutos mensuales.