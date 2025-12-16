Última hora de la actualidad política, en directo | Puente carga contra Sumar por reclamar una crisis de Gobierno: “No tiene sentido un sacrificio ante el altar”
El ministro de Transporte admite que los casos de acoso han pillado a muchos hombres del PSOE “descolocados”
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la actualidad política. Si quieres apoyar nuestro periodismo,suscríbete.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reprochado duramente a Sumar su exigencia de una remodelación del Gobierno para dar un giro a la legislatura ante los casos de corrupción y acoso que afectan al PSOE. “No le encuentro sentido a esa reclamación”, ha dicho, ya que sostiene que “no tiene ninguna relación un caso de acoso sexual en Monforte de Lemos con el Gobierno”. Cree que una crisis de Gobierno sería algo así como “ofrecer un sacrificio ante el altar y eso lo veo una medida más religiosa que política”. Además, ha admitido que los casos de acoso sexual denunciados en el PSOE “han pillado descolocados” a muchos hombres del partido, que no han sabido reaccionar adecuadamente. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo reúne a patronal y sindicatos para negociar la subida del salario mínimo interprofesional, que actualmente se encuentra en 14 de pagas de 1.184 euros brutos mensuales.
Puente admite que los casos de acoso han pillado a muchos en el PSOE “descolocados”
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido que los casos de acoso sexual denunciados en el PSOE “han pillado descolocados” a muchos hombres del partido, que no han sabido reaccionar adecuadamente, pero ha defendido que el partido ha reaccionado de forma contundente y los responsables de esas conductas “inapropiadas” están ya fuera de la organización.
Puente carga contra Sumar por reclamar una crisis de Gobierno: “No tiene sentido un sacrificio ante el altar”
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reprochado duramente a Sumar su exigencia de una remodelación del Gobierno para dar un giro a la legislatura ante los casos de corrupción y acoso que afectan al PSOE. “No le encuentro sentido a esa reclamación”, ha dicho, ya que sostiene que “no tiene ninguna relación un caso de acoso sexual en Monforte de Lemos con el Gobierno”. Cree que una crisis de Gobierno sería algo así como “ofrecer un sacrificio ante el altar y eso lo veo una medida más religiosa que política”.
“¿Qué resuelve una remodelación de Gobierno? ¿Incluiría esa remodelación a los ministros de Sumar?”, se ha preguntado Puente, que ha rcordado que cuando el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, dejó su puesto por presuntos casos de acoso sexual “ningún ministro salió a pedir que cambiase la estructura de su partido o el Gobierno”. “Una remodelación está fuera de lugar y no tiene relación con el problema que vivimos o con las soluciones para evitar casos de acoso o corrupción. Además, no hay casos de acoso o corrupción en el Gobierno”, ha dicho.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este martes, marcada por la reunión del Consejo de Ministros, un día después de que Pedro Sánchez hiciese balance del año político descartando la convocatoria de elecciones o una crisis de Gobierno, como le reclama Sumar.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
Últimas noticias
Última hora de la actualidad política, en directo | Puente carga contra Sumar por reclamar una crisis de Gobierno: “No tiene sentido un sacrificio ante el altar”
El gigante de los pagos PayPal solicita convertirse en banco para impulsar los préstamos
El Supremo desvía a la Audiencia Nacional la decisión sobre la cobertura legal del comité del apagón
Pasión por ‘Xiao Xiao’ y ‘Lei Lei’: colas de más de tres horas para ver a los últimos pandas de Japón antes de su vuelta a China
Lo más visto
- Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
- Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
- El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
- La UE eleva la presión sobre Venezuela al prorrogar las sanciones al círculo de Maduro en plena escalada de Estados Unidos
- Sánchez se mueve para seguir: pacta una cita con Junqueras, anuncia un abono único y descarta tocar el Gobierno