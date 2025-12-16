Ir al contenido
Última hora de la actualidad política, en directo | Puente carga contra Sumar por reclamar una crisis de Gobierno: "No tiene sentido un sacrificio ante el altar"

El ministro de Transporte admite que los casos de acoso han pillado a muchos hombres del PSOE "descolocados"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reprochado duramente a Sumar su exigencia de una remodelación del Gobierno para dar un giro a la legislatura ante los casos de corrupción y acoso que afectan al PSOE. “No le encuentro sentido a esa reclamación”, ha dicho, ya que sostiene que “no tiene ninguna relación un caso de acoso sexual en Monforte de Lemos con el Gobierno”. Cree que una crisis de Gobierno sería algo así como “ofrecer un sacrificio ante el altar y eso lo veo una medida más religiosa que política”. Además, ha admitido que los casos de acoso sexual denunciados en el PSOE “han pillado descolocados” a muchos hombres del partido, que no han sabido reaccionar adecuadamente. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo reúne a patronal y sindicatos para negociar la subida del salario mínimo interprofesional, que actualmente se encuentra en 14 de pagas de 1.184 euros brutos mensuales.

Puente admite que los casos de acoso han pillado a muchos en el PSOE “descolocados”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido que los casos de acoso sexual denunciados en el PSOE “han pillado descolocados” a muchos hombres del partido, que no han sabido reaccionar adecuadamente, pero ha defendido que el partido ha reaccionado de forma contundente y los responsables de esas conductas “inapropiadas” están ya fuera de la organización. 

Puente carga contra Sumar por reclamar una crisis de Gobierno: “No tiene sentido un sacrificio ante el altar”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reprochado duramente a Sumar su exigencia de una remodelación del Gobierno para dar un giro a la legislatura ante los casos de corrupción y acoso que afectan al PSOE. “No le encuentro sentido a esa reclamación”, ha dicho, ya que sostiene que “no tiene ninguna relación un caso de acoso sexual en Monforte de Lemos con el Gobierno”. Cree que una crisis de Gobierno sería algo así como “ofrecer un sacrificio ante el altar y eso lo veo una medida más religiosa que política”.

“¿Qué resuelve una remodelación de Gobierno? ¿Incluiría esa remodelación a los ministros de Sumar?”, se ha preguntado Puente, que ha rcordado que cuando el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, dejó su puesto por presuntos casos de acoso sexual “ningún ministro salió a pedir que cambiase la estructura de su partido o el Gobierno”. “Una remodelación está fuera de lugar y no tiene relación con el problema que vivimos o con las soluciones para evitar casos de acoso o corrupción. Además, no hay casos de acoso o corrupción en el Gobierno”, ha dicho.

Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este martes, marcada por la reunión del Consejo de Ministros, un día después de que Pedro Sánchez hiciese balance del año político descartando la convocatoria de elecciones o una crisis de Gobierno, como le reclama Sumar.

