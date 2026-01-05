Xi Jinping se pronuncia de forma velada sobre Venezuela: “Las prácticas de intimidación hegemónica afectan gravemente al orden internacional”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el representante especial del Gobierno chino para Asuntos Latinoamericanos, Qiu Xiaoqi, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 2 de enero.

El mandatario, uno de los principales aliados de Maduro, reclama que todos los países respeten “el derecho de otros pueblos a elegir de manera independiente su propio camino de desarrollo”

En su primera intervención pública después del ataque de Estados Unidos a Venezuela, el presidente chino, Xi Jinping, ha lanzado este lunes una crítica velada al presidente estadounidense, Donald Trump: “Las prácticas de unilateralismo y de intimidación hegemónica están afectando gravemente al orden internacional”, ha afirmado el mandatario comunista durante una reunión con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, celebrada en Pekín.

Xi, que rara vez señala de forma expresa a ningún Estado o mandatario en sus alocuciones, no se ha referido ni a Estados Unidos ni a su presidente, pero sus palabras han dejado entrever la postura china ante lo que el dirigente asiático denomina un mundo que vive “una superposición de cambios y turbulencias”.

“Todos los países deben respetar el derecho de otros pueblos a elegir de manera independiente su propio camino de desarrollo, y acatar el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, ha expresado Xi, según la lectura oficial del encuentro con Martin ofrecida por la agencia china Xinhua. “Las grandes potencias, en particular, deben dar ejemplo”.

El líder chino ha recordado que tanto su país como Irlanda “apoyan el multilateralismo y abogan por la equidad y la justicia internacionales”. Ambos han reclamado “reforzar la coordinación y la cooperación en los asuntos internacionales, salvaguardar conjuntamente la autoridad de las Naciones Unidas y promover que el sistema de gobernanza global avance hacia una dirección más justa y razonable”, siempre según la lectura de Pekín.

Las palabras de Xi dejan ver también la delicada posición de China tras el golpe orquestado por Trump en Latinoamérica: hay una censura, pero ningún anuncio de medidas o represalias. La crítica se mueve en el plano retórico.

Pekín ha sido uno de los sostenes y aliados económicos fundamentales del régimen que dirigía —hasta su captura por soldados de élite estadounidenses en la madrugada del sábado— Nicolás Maduro: primer acreedor de su deuda, socio comercial de preferencia, y principal comprador del petróleo que tanto ansía ahora la Administración del magnate republicano.

No hay mejor ejemplo de la cercanía entre China y Venezuela que la última actividad pública del venezolano, antes de irse a dormir el viernes y ser sorprendido en la noche por las fuerzas estadounidenses: fue la recepción oficial en Caracas de Qiu Xiaqi, enviado especial del mandatario Xi Jinping para Asuntos Latinoamericanos.

“La unión perfecta, a toda prueba y a todo momento. Siempre victoriosos”, se le escuchó decir a Maduro mientras estrechaba la mano de Xiaqi al final de la reunión de más de tres horas en el palacio presidencial de Miraflores, según recogió EFE. “A toda prueba y a todo momento” es el pomposo nombre de la asociación estratégica que Xi y Maduro sellaron en 2024 durante un encuentro en Pekín.

La República Popular ha mantenido en los últimos meses un apoyo constante a Venezuela y Maduro en los últimos meses a medida que se estrechaba el cerco estadounidense. Ha emitido diversos mensajes y comunicados de respaldo, y solicitado la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar el asunto.

Desde la intervención militar directa el sábado y la captura de Maduro, el Ministerio de Exteriores chino ha mostrado un rechazo frontal al “comportamiento hegemónico” de Washington y ha exigido la “liberación inmediata” del mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores. “China expresa su profunda conmoción y condena enérgicamente el uso temerario de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y las acciones dirigidas contra el presidente de otro país”, expresó la Cancillería china el sábado. El domingo, reclamó “garantizar la seguridad personal del presidente Maduro y de su esposa”, su liberación inmediata y que Estados Unidos detenga “las acciones destinadas a subvertir el régimen venezolano”.

Pekín considera la intervención estadounidense una “grave transgresión” de las leyes internacionales, una “vulneración de la soberanía venezolana” y una “amenaza a la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe”, según los citados comunicados.

El Ministerio de Exteriores chino ha reiterado este lunes la postura de Pekín sobre el ataque a Venezuela y ha pedido de nuevo la liberación inmediata del mandatario latinoamericano. “China está profundamente preocupada por la captura de Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos y sigue de cerca la situación de seguridad”, ha dicho el portavoz del ministerio, Lin Jian, en una comparecencia rutinaria ante las preguntas de la prensa. “China ha mantenido una comunicación y cooperación positivas con el Gobierno venezolano”, ha afirmado también, sin dar más detalles.