China recalca su apoyo a Venezuela a medida que crece la presión de Trump sobre Maduro

Pekín, principal socio comercial de Caracas, se opone a “todas las formas de unilateralismo e intimidación” y respalda una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad

China reafirma su apoyo a Venezuela a medida que crece la presión de Estado Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. El Gobierno chino “se opone a todas las formas de unilateralismo e intimidación y apoya a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional”, ha asegurado el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Yván Gil, celebrada el miércoles, según un comunicado emitido a las once de la noche (hora de Pekín, siete horas menos en la España peninsular).

Además, en otro gesto de cercanía, la Cancillería china ha explicitado este jueves su respaldo a la petición venezolana de convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “China apoya la solicitud de la parte venezolana”, ha dicho Guo Jiakun, portavoz chino de Exteriores.

No es la primera vez que China ―primer socio comercial de Venezuela, además de un aliado político clave, y principal acreedor del país latinoamericano― muestra su apoyo a Caracas. Pero este llega en un momento crítico, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenase el miércoles el “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela, redoblando su estrategia de asfixia económica frente al chavismo.

La semana pasada, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar de interceptación y decomiso del Skipper, un buque petrolero frente a las costas venezolanas. El nuevo giro de tuerca se suma al despliegue militar en torno a Venezuela y los ataques selectivos contra embarcaciones que, según afirma Washington, transportan droga rumbo a Estados Unidos.

China, el mayor importador de petróleo del mundo, es también el principal comprador de crudo venezolano, aunque este solo representa alrededor del 4% de sus importaciones totales de este recurso, según cálculos de Reuters.

Una pantalla gigante fuera de un centro comercial muestra la cobertura informativa de la reunión entre los presidentes venezolano, Nicolás Maduro, y chino, Xi Jinping, en Pekín (China), en 2023. PEDRO PARDO (AFP)

En la conversación entre los ministros de Exteriores, que se ha producido a petición de Caracas, Gil ha informado a Wang “sobre la situación actual”, asegurando que el Gobierno venezolano “defenderá firmemente la soberanía y la independencia del país” y que no aceptará “amenazas derivadas de ningún acto de intimidación por parte de potencias hegemónicas”, ha expresado el canciller de este país, según la lectura oficial publicada por Pekín.

El ministro chino ha recordado al teléfono que ambos países “son socios estratégicos” y que “la confianza y el apoyo mutuos son una tradición” en sus relaciones. “Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”, ha dicho, añadiendo: “China cree que la comunidad internacional comprende y apoya la posición de Venezuela de salvaguardar sus derechos e intereses legítimos”.

Durante un encuentro de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU celebrado en octubre, el representante chino, Fu Cong, ya instó a Estados Unidos a que cesara inmediatamente sus actos para evitar una mayor escalada en el Caribe. Pekín está “profundamente preocupada” por las operaciones “unilaterales y excesivas” de Washington, que han dado lugar a “tensiones continuas en la región” e infringido el “derecho a la vida y otros derechos humanos básicos”, aseguró entonces.

A finales de noviembre, el presidente chino, Xi Jinping, mostró su respaldo a Venezuela en una carta enviada a Maduro para felicitarle su cumpleaños. En el mensaje, publicado por el Ministerio de Exteriores de Venezuela, Xi describió a los dos países como “amigos íntimos, entrañables hermanos y buenos socios”, reiteró su rechazo categórico “a las injerencias de las fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela” y brindó su apoyo para salvaguardar la “soberanía, seguridad nacional, dignidad de la nación y estabilidad social” del país.

Nicolás Maduro y Xi Jinping reunidos en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín (China), el 13 de septiembre de 2023. MIRAFLORES PALACE (via REUTERS)

La sintonía con Pekín quedó clara en 2023, durante una visita de Estado de Maduro a China que duró casi una semana. Entonces, ambos países sellaron una “Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo”, designación diplomática que China utiliza para describir su relación con aliados clave. En la declaración conjunta publicada tras el encuentro, Pekín mostró su oposición a “las sanciones externas”, “las ilegales medidas coercitivas unilaterales y la supuesta ‘jurisdicción de brazo largo’ impuestas por un reducido número de países contra Venezuela bajo cualquier pretexto”. China “rechaza todo tipo de actos intimidatorios, intervenciones militares o la amenaza del uso de la fuerza”, señala el documento.

El presidente venezolano regresó a Caracas con un buen puñado de proyectos de cooperación en todo tipo de ámbitos, y dejando tras de sí un reguero de piropos hacia el país asiático: “Ha inaugurado una nueva era del surgimiento de superpotencias no-colonialistas, no-imperialistas, no-hegemónicas”, dijo. “Hoy por hoy, [Pekín] señala el camino del desarrollo económico, del desarrollo tecnológico, de la estabilidad social, de la independencia ganada, construida y fortalecida”.

En julio de 2024, mientras buena parte de la comunidad internacional cuestionaba los resultados de los comicios presidenciales en Venezuela, Xi envió en cambio un mensaje de felicitación a Maduro por su victoria, congratulándolo por liderar a los venezolanos “en la búsqueda de un camino de desarrollo adecuado a las condiciones nacionales” y por haber logrado “avances notables en la causa del desarrollo nacional”.

La última vez que los dos líderes se vieron cara a cara fue en mayo en Moscú, durante los fastos de Rusia por la victoria frente a los nazis.