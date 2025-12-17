Trump ordena el “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela

El presidente de Estados Unidos afirma que el despliegue militar en el Caribe continuará hasta que el chavismo devuelva a su país “el petróleo, las tierras y demás activos robados”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despejó este martes las pocas dudas que podían quedar sobre el interés de Washington en el petróleo venezolano como parte de la ofensiva contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que venía justificando únicamente como una guerra como el narcotráfico.

Trump argumentó en un mensaje en su red social que el fenomenal despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe continuará “hasta que [el chavismo] devuelva a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y demás activos que nos robaron”.

“El ilegítimo régimen de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, así como para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, continúa el mensaje. “Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA. Por lo tanto, hoy ordeno un BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela”.

No estuvo inmediatamente claro a qué se refería Trump al decir que el régimen venezolano se apropia del petróleo estadounidense, “tierras o cualquier otro activo”. Tampoco, cómo espera que estos sean “devueltos a Estados Unidos INMEDIATAMENTE”. Al hablar de la designación como organización terrorista del régimen venezolano, el presidente estadounidense pareció estar hablando de la designación como tal del Cartel de los Soles, presuntamente vinculada a las autoridades chavistas.

El mensaje de Trump llega casi una semana después de que el ejército de Estados Unidos interceptara de un buque con petróleo de Venezuela en aguas frente a la costa de ese país, en una operación espectacular a la que Washington quiso dar la máxima publicidad. Trump dijo que se quedaría con el cargamento que tenía como destino Cuba y China. Al día siguiente, se anunciaron sanciones contra media docena de compañías navieras que transportan petróleo venezolano y a otras seis embarcaciones similares, lo cual abrió la puerta a nuevas confiscaciones. También se impusieron castigos también contra tres sobrinos de Maduro.

Esas compañías recién sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense son propietarias de petroleros con banderas de las Islas Marshall, Panamá, Hong Kong o las Islas Cook, señalados por valerse de prácticas engañosas para ocultar su ubicación, ya sea omitiendo su ubicación o transmitiendo una ubicación falsa. Son los llamados buques fantasma que continúan operando en la clandestinidad transportando petróleo venezolano, sobre todo, a Asia. En referencia a uno de estos barcos, el H. Constance, el Departamento del Tesoro señala que “ha manipulado repetidamente sus transmisiones para ocultar su ubicación y carga de petróleo venezolano”.

Aquella mediática operación militar contra el buque y las sanciones que le siguieron se interpretó como una escalada en las tensiones, ya de por sí elevadas, en el Caribe, donde Washington mantiene su mayor presencia militar en décadas. Trump ha seguido desde entonces amenazando con atacar objetivos en territorio del país sudamericano, pese a que no ha cumplido esas amenazas. Este nuevo paso, en cualquier caso, es, según los analistas, una manera de asfixiar las vías de financiación del régimen venezolano. Los dirigentes del chavismo dependen de la venta de petróleo a China para sortear las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos que asfixian la economía venezolana.

“Estados Unidos seguirá negando salvavidas financieros al régimen ilegítimo, que Maduro sigue utilizando para oprimir al pueblo venezolano. Estados Unidos está comprometido con mantener al pueblo estadounidense a salvo, utilizando cualquier herramienta a su alcance para eliminar amenazas del narcotráfico y delincuencia en nuestro hemisferio”, señaló el Gobierno estadounidense entonces.

Aunque la principal justificación para la ofensiva estadounidense contra Venezuela ha sido la lucha contra el narcotráfico, hace mucho tiempo que Trump ha declarado públicamente su interés por las reservas petroleras de Venezuela. Es célebre su discurso de 2023, cuatro años después de fracasar en su primer intento de derrocar a Nicolás Maduro, en el que dijo: “Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de derrumbarse. Nos habríamos apoderado de ella, habríamos conseguido todo ese petróleo, habría estado justo al lado”.