Delcy Rodríguez, la carta sorpresa de Estados Unidos

Pese a los pronósticos que posicionaban a María Corina Machado en el poder, la vicepresidenta de Venezuela es considerada la figura capaz de sobrevivir a la tutela de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado este domingo una advertencia a Delcy Rodríguez, que asumirá la presidencia de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por orden del Tribunal Supremo. “Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”, ha dicho en una entrevista telefónica con The Atlantic Magazine.

Por su parte, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, además de descartar de nuevo a la líder opositora María Corina Machado para pilotar una transición, ha asegurado que con Rodríguez se puede negociar, a diferencia de Maduro.