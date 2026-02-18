Qué son los ‘therian’, la identidad que se volvió viral en redes sociales

El término therian se ha instalado con fuerza en la conversación digital durante los últimos meses. En TikTok, Instagram y YouTube es común ver a adolescentes que aseguran identificarse con animales no humanos, lo que ha despertado curiosidad, controversia y una ola de memes. Para muchos es una tendencia reciente, pero la identidad therian no es nueva.

Qué es un therian: origen y significado

Los therians son personas que se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal no humano. Se trata de un fenómeno social y cultural que no implica una transformación física ni la creencia de poseer un cuerpo distinto, sino una vivencia interna de identidad.

El término proviene del inglés therianthropy, que a su vez deriva del griego antiguo therion —que quiere decir bestia o animal salvaje—, y ánthropos —humano—. Así, el término se refiere a la capacidad espiritual de transformarse en animal, pero esta transformación no se daría de manera física, sino de experimentar una conexión interior con un animal determinado.

Quienes se identifican como therians entienden que tienen un cuerpo humano, pero pueden sentir que su alma corresponde a un animal específico, o que mantienen una afinidad profunda con determinada especie. En algunos casos, encuentran satisfacción en imitar conductas asociadas a ese animal, como ciertos movimientos o sonidos.

Sus antecedentes históricos

Las creencias relacionadas con híbridos humano-animal existen desde la antigüedad, presentes en mitologías y leyendas como la licantropía. Sin embargo, la identidad therian como comunidad contemporánea surgió en la década de 1990 en foros de internet, donde comenzaron a organizarse espacios de discusión sobre estas experiencias.

Pero el salto a la popularidad de los therian llegó con el auge de las redes sociales, y hoy es común ver a jóvenes imitando movimientos y sonidos de animales, o corriendo a cuatro patas.

Diferencias entre ‘therian’ y ‘furry’

Con frecuencia, los therians son confundidos con los furries, pero se trata de fenómenos sociales distintos. El furry fandom es una subcultura centrada en la afición por personajes animales antropomórficos, es decir, animales con características humanas.

La mayoría de sus miembros desarrolla un avatar que representa su identidad dentro del fandom. Sin embargo, esto no implica que crean ser ese animal, del mismo modo que un cosplayer no considera que realmente es el personaje que interpreta.

En contraste, los therians describen una identificación espiritual o psicológica con un animal no humano como parte de su identidad personal, no necesariamente vinculada a una práctica artística o recreativa. Aunque algunos utilizan accesorios como máscaras o colas para sentirse más conectados con su experiencia, no todos forman parte de comunidades de disfraces.

La reciente viralización de los therians responde en gran medida a plataformas como TikTok, en donde jóvenes se presentan como perros, gatos, lobos o incluso llamas. Entre la curiosidad y la sátira viral, el fenómeno therian ha quedado en medio de discusiones sobre juventud, pertenencia e identidad.