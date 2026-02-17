Estados Unidos mata a 11 personas en tres nuevos ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico

Las fuerzas estadounidenses han hundido tres supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico, en ataques en los que han muerto 11 personas, según ha anunciado este martes el Comando Sur, responsable de las operaciones militares de Estados Unidos en América Latina. Los ataques se han producido después de que haya zarpado del Caribe el portaaviones Gerald Ford, enviado en octubre a esas aguas para formar parte de la misión Lanza del Sur contra el narcotráfico, con la que la Administración de Donald Trump presionó a Venezuela en los meses previos a la operación que capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas el 3 de enero pasado.

Los tres ataques, según ha indicado el Comando Sur en un comunicado, se perpetraron a última hora del lunes, contra supuestos “narcoterroristas”, en palabras de la Administración Trump. Dos de los golpes se lanzaron en aguas del Pacífico oriental y mataron a cuatro personas, todos ellos varones, cada uno. En el tercer ataque, en el Caribe, fueron ejecutadas tres personas. “Ningún soldado estadounidense resultó herido”, ha indicado el mando militar.

“Bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis Donovan, la misión conjunta Lanza del Sur completó tres ataques letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Designadas como Terroristas”, ha señalado la institución en el comunicado, acompañado —como ya se ha hecho habitual en este tipo de notificaciones— de un vídeo en el que se ve cómo las lanchas estallan tras ser alcanzadas por un misil. “Los servicios de inteligencia han confirmado que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico”, ha agregado.

Los nuevos ataques llegan después de otro el pasado viernes, en el que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destruyeron con un misil otra supuesta narcolancha y mataran a los tres tripulantes a bordo. Desde el 2 de septiembre, cuando Trump anunció el primer ataque contra una embarcación supuestamente dedicada al narcotráfico, Washington ha reconocido más de 40 golpes, que han dejado alrededor de 150 muertos.

El Gobierno estadounidense sostiene que ese tipo de ataques son perfectamente legales y una respuesta adecuada a unos carteles incluidos en su lista de organizaciones terroristas internacionales. Sin embargo, numerosos expertos y diversos legisladores —la mayoría, de la oposición demócrata— consideran que se trata de ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional y las leyes estadounidenses.

Dos familias en Trinidad y Tobago interpusieron el pasado enero la primera demanda en los juzgados estadounidenses contra el Gobierno en Washington por la muerte de dos de sus miembros en uno de los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe, el pasado 14 de octubre.