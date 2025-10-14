Trump anuncia que EE UU ha matado a seis personas al atacar otra supuesta narcolancha venezolana

Este es el quinto golpe contra embarcaciones con droga en el Caribe, con un total de 27 víctimas mortales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes un nuevo ataque de sus fuerzas contra una lancha en el Caribe que, según el republicano, llevaba droga a bordo. En el golpe han muerto al menos seis personas, informó el republicano en un mensaje en su red social, Truth, en el que incluyó un vídeo del ataque.

Este es al menos el quinto golpe contra supuestas narcolanchas en el Caribe desde el 2 de septiembre, que han causado al menos 27 muertos. En la grabación del nuevo ataque, de unos 30 segundos, según lo que ha compartido Trump en sus redes, se muestra lo que parece una barca detenida en alta mar, en el momento en el que resulta alcanzada por un proyectil y estalla.

Los ataques contra las lanchas forman parte de una serie de intentos de Trump de recurrir a las Fuerzas Armadas estadounidenses de modos tan novedosos como polémicos: desde la lucha contra el narcotráfico en el Caribe al control de las calles en ciudades de mayoría demócrata.

“Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra [de Defensa, Pete Hegseth], ha ordenado un ataque letal contra una embarcación afiliada con una organización designada como terrorista que llevaba a cabo tráfico de drogas en el límite de las aguas de Venezuela”, ha escrito Trump. La banda delictiva venezolana Tren de Aragua fue incluida en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado el pasado febrero.

Como ha ocurrido en ocasiones anteriores en las que Trump o su secretario de Defensa han anunciado ataques contra narcolanchas, los detalles proporcionados son muy limitados. Ni entonces ni ahora han aportado información sobre las nacionalidades o identidades de los muertos en el ataque, a qué organización delictiva supuestamente estaban afiliados o qué tipo de droga exactamente era la que iba a bordo de esa lancha.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación traficaba narcóticos y estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas, y transitaba a lo largo de una ruta que se sabe que usan las organizaciones terroristas”, ha añadido el mandatario republicano. “El golpe se lanzó en aguas internacionales, y seis narcoterroristas varones a bordo murieron en el ataque. Ningún soldado estadounidense quedó herido”, ha señalado.

Golpes cuestionados

La Casa Blanca insiste en que esos golpes están justificados y son perfectamente legítimos desde el punto de vista moral y legal, aunque sus críticos denuncian que son ilícitos y se preguntan por qué no simplemente interceptar las lanchas e interrogar a sus ocupantes.

“El presidente ha dirigido esas acciones, esos golpes contra los carteles de la droga venezolanos y esos barcos, de acuerdo con la responsabilidad que tiene de proteger los intereses de Estados Unidos en el exterior, y para favorecer los intereses estadounidenses de seguridad nacional y política exterior”, sostuvo la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, a principios de este mes. “Esto es consecuente con su autoridad constitucional como comandante en jefe (de las Fuerzas Armadas estadounidenses) y jefe del Ejecutivo a cargo de las relaciones internacionales”, agregó, después de que Hegseth anunciara el cuarto ataque.

El Pentágono ha informado al Congreso, en un memorándum, de que Trump ha decidido que Estados Unidos se encuentra implicado en un conflicto armado con los carteles de la droga, algo que suscita las objeciones de expertos. Trump también ha insinuado que una “segunda fase” de esta lucha implicará no solo la destrucción de barcos en aguas internacionales, sino también acciones en tierra, sin avanzar más detalles.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha expresado su convencimiento de que la campaña militar contra la droga tiene como verdadera intención conseguir su derrocamiento. Washington, que le vincula con las redes del narcotráfico en su país y le describe como uno de los líderes de los carteles, ha doblado a 50 millones de dólares la recompensa que ofrece por su captura. La Administración Trump mantiene un submarino nuclear y ocho buques de guerra en aguas caribeñas, con más de 2.000 militares a bordo.