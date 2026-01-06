Mickey Rourke niega estar detrás de la recaudación de fondos organizada por su equipo, preocupado por su situación: “Es humillante”

En poco más de 48 horas, el crowdfunding organizado para recaudar fondos e impedir el desahucio de Mickey Rourke (Nueva York, 73 años) está a punto de alcanzar el objetivo de 100.000 dólares. Más de 2.600 personas han contribuido a la iniciativa, que parece ser una solución desesperada a la situación que atraviesa el actor y exboxeador: debe más de 60.000 dólares de alquiler de su casa de Los Ángeles. “La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad”, explicaba el texto compartido en Go Fund Me. Y añadía: “Esta recaudación de fondos se crea con su permiso para ayudarle a cubrir los gastos inmediatos de vivienda y evitar que eso [el desahucio] suceda”. Pero a punto de conseguir la meta, Rourke ha salido a negar su implicación en la recaudación.

Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram este martes 6 de enero, donde acumula 489.000 seguidores, y en un vídeo en el que aparece hablando a cámara junto a su mascota, Lucky. El intérprete ha afirmado estar “frustrado” y “confundido”, ya que no entiende por qué alguien ha creado la campaña en su nombre. “Ese no soy yo, ¿de acuerdo? Si necesitara dinero, preferiría no pedir ninguna maldita caridad. Prefería meterme una pistola por el culo y apretar el gatillo”, asegura Rourke. Y añade: “No sabría qué es una fundación Go Fund Me ni en un millón de años. Mi vida es muy simple, no recurriría a fuentes externas como esa”.

El que fuera un icono generacional gracias a su papel en 9 semanas y media (1986) o El corazón del ángel (1987), califica la campaña de “vergonzosa”, aunque asegura que lo superará “como cualquier otra cosa”. También ha pedido a sus seguidores que no donen más dinero y que va a reunirse con su abogado para decidir los siguientes pasos. “Solo se me ocurre una persona capaz de hacer algo así, y espero que no sea la persona en la que estoy pensando. Es humillante”, explica. Tal y como informaron medios estadounidenses como The Hollywood Reporter, la organizadora del crowdfunding ha sido su amiga Liya-Joelle Jones, quien también es miembro de su equipo de gestión y que incluso llegó a hablar con el citado medio sobre la recaudación de dinero. “Mickey está pasando por un momento muy difícil y ha sido increíblemente conmovedor ver cuánta gente se preocupa por él y quiere ayudarlo”, explicó.

En el vídeo publicado, él sí que confirma que le pidió “dinero prestado a un gran amigo” después de sufrir un revés financiero, pero aclara que “nunca le pediría ni un centavo a desconocidos, ni a fans, ni a nadie”: “No es mi estilo”.

Su asistente, Kimberly Hines, ha confirmado que ha sido su equipo el que creó la página en un “acto de desesperación”, tal y como ha explicado en Deadline. “Estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos”, añade, afirmando que no esperaban que se ofendería por este movimiento que surgió para ayudarle a encontrar un nuevo lugar donde quedarse, una empresa de mudanzas y un cobertizo para guardar sus pertenencias. “Mi asistente lo inició para ayudar a Mickey, un gesto amable, ya que lo estaban obligando a irse de su casa. No fue con mala intención. El dinero no se ha ido a ninguna parte. Si Mickey decide que no lo quiere, se lo devolveremos a sus fans”, afirma Hines al citado medio.

El intérprete ha dado más detalles de por qué no paga el alquiler de su vivienda en Los Ángeles: “Todo iba bien durante cinco o seis años, y luego dos canallas de Nueva York compraron la casa y no quisieron arreglar nada. Así que dije: ‘No pago el alquiler porque hay ratones y ratas, el suelo está podrido, en una bañera no hay agua, en dos lavabos diferentes no hay agua...”. Una versión que apoya su asistente, que afirma que había tanto moho y daños que muchos de los muebles de Rourke no se pudieron sacar ni recuperar. Actualmente, el intérprete se encuentra hospedado en un hotel de la ciudad californiana, que se está encargando de todos los gastos.