Educación ofrece a los docentes catalanes un aumento de 1.500 euros en cuatro años, si hay Presupuestos

El Departamento también plantea más recursos para la inclusión y bajar ratios en la ESO para impedir huelgas masivas como la de la semana pasada

Tras una huelga que vació aulas y llenó las calles -y que seguramente poco se esperaba el Departamento-, Educación ha decidido mover ficha y poner sobre la mesa un aumento salarial para los docentes, y así frenar las nuevas protestas ya anunciadas. El Departamento ofrece aumentar el complemento autonómico -una parte de la nómina de los docentes que depende de la Generalitat y que lleva congelada 25 años- un 3,75% anual durante cuatro años, lo que se traduce en unos 27 euros más al mes este año. Pero en 2029, el complemento -que es de 705 euros para los maestros de primaria y 720 euros para profesores de secundaria- habrá aumentado un 15%, lo que supone 1.500 euros más anuales. “Es una buena propuesta. La primera que se plantea sobre un incremento del complemento específico en 25 años y situaría a los docentes en la franja media alta con respecto al conjunto de comunidades autónomas”, ha valorado el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez.

A esta subida se añade la mejora estatal -los sueldos de los docentes los fija el Gobierno central-, que es de 11,5% durante también cuatro años. Todo ello implica que un maestro pasará de cobrar 33.800 euros anuales actuales a los 37.500 en 2029, y de 38.000 a 42.200 euros en el caso de los profesores de secundaria. El Departamento presentará la propuesta -con un coste de 300 millones- este jueves a los sindicatos en la mesa sectorial, aunque ya avisa de que todo depende de si hay Presupuestos en 2026.

Educación también llevará a la mesa sectorial otras propuestas, para dar respuesta a la demanda de los docentes, como aumentar las horas a los coordinadores y subir un 25% en cinco años el complemento que reciben los coordinadores digitales, aumentar los profesionales destinados a la escuela inclusiva o bajar las ratios de 1º de ESO a 27 alumnos -ahora son 30- en el curso 2028-2029. Asimismo, se propone suprimir los perfiles de plazas perfiladas correspondientes a Competencia digital y Metodologías con enfoque globalizado,

Propuesta insuficiente

El sindicato mayoritario, Ustec, achaca el movimiento del Departamento a la “masiva” huelga del día 11, pero lo califica de “propuesta de mínimos” e “insuficiente”, teniendo en cuenta que el colectivo reclamaba un aumento del 100% del complemento autonómico. Asimismo, reprochan que muchas medidas “no incorporan memoria económica, lo que genera incertidumbre” y que el calendario de reducción de ratios es “lento y poco ambicioso”.

“No podemos aceptar propuestas muy inferiores a las concedidas a otros trabajadores públicos”, rematan desde Ustec, en referencia al anuncio del aumento de 4.000 euros anuales a los agentes de los Mossos, una mejora que, en este caso, no dependerá de los Presupuestos. Fuentes de Educación justifican que su subida tiene un coste de 300 millones y en el caso de la policía, 50 millones.