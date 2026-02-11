Huelga de profesores en Cataluña para reclamar más recursos, mejoras salariales y reducciones de ratio

El colectivo de profesores lleva este miércoles a la calle, en forma de huelga y manifestaciones, su malestar y protesta por la situación que consideran insostenible en las aulas. La falta de personal y recursos para atender a un número creciente de alumnos con necesidades, cada vez más graves, es la principal queja sobre la que pivota una serie de reivindicaciones, como el aumento de sueldo, el descenso de las ratios o la reducción de la burocracia, entre otros. La jornada ha empezado a las 7 de la mañana cortando la Ronda Litoral en los dos sentidos o la Gran Via de Barcelona a la altura de Can Batlló, aunque se han anunciado ocupaciones de diferentes carreteras y autovías. Pero los docentes iniciaron la jornada de paro ya horas antes con encierros en escuelas de Manresa, Reus, Lleida o Tortosa, según informan los sindicatos, donde han pasado la noche.

La huelga nace de una convocatoria unitaria de todos los sindicatos de enseñanza en los centros públicos. La concertada también está llamada al paro, vía CC OO, aunque el sindicato mayoritario de la privada USOC no ha convocado porque asegura que las negociaciones para la mejora de las condiciones de la privada ya están encarriladas. La jornada de huelga tomará cuerpo en las diferentes manifestaciones territoriales organizadas, la principal de las cuales tendrá lugar en Barcelona, aunque también hay convocadas en Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa.

Para los sindicatos convocantes de la huelga, la gran “línea roja” es la mejora salarial. Según los datos que manejan estas organizaciones, los profesores catalanes son los terceros peor pagados del Estado y reclaman a la Generalitat que revise al alza el complemento autonómico, una parte de su nómina que asegura que lleva 20 años congelada. Educación se aviene a negociar un aumento, siempre y cuando se aprueben los Presupuestos de 2026.

Para los maestros, en cambio, el problema más grave del actual sistema es la escuela inclusiva, un modelo que promueve la escolarización de niños con dificultad de aprendizaje o con alguna discapacidad en centros ordinarios, antes que en escuelas de educación especial. El problema es que ello requiere de toda una red de apoyos, recursos y personal especializado que no ha llegado a las aulas por su elevado coste. “Cada día hay más alumnos con necesidades especiales y más graves, pero nos faltan manos para atender a todos los alumnos y eso crea frustración entre el profesorado, que además se siente cuestionado”, resumía el lunes a este diario Cristina Amat, directora de la escuela Joan Maragall de Sabadell. Y a este malestar de los docentes, se le añade el hecho de que las clases no avanzan como deberían, debido a las interrupciones constantes o que los maestros no llegan a atender a todos los alumnos, con lo que se resienten los resultados académicos.

Relacionado con esto, el colectivo también reclama una reducción de las ratios para poder atender a todos los alumnos de forma más adecuada. En 2022 ya se implantó la ratio de 20 alumnos por aula en Infantil 3, una medida que con los años ha alcanzado al primer curso de primaria. A pesar de la reivindicación de aplicarlo también a la ESO, la etapa más castigada por las aulas masificadas, la consejera de Educación, Esther Niubó, lo ha descartado en más de una ocasión, alegando falta de espacio en los institutos para crear grupos más pequeños.

Otra de las reivindicaciones es la reducción de las tareas burocráticas, algo que ahoga a las direcciones desde hace unos años. La desburocratización fue una de las primeras medidas anunciadas por Niubó tras asumir el cargo en 2024, pero las escuelas aseguran que todavía no han notado nada.

Oferta de Educación

Tras varios desencuentros entre sindicatos y Departamento por la falta de concreción de mejoras -la última, el pasado jueves-, Educación ha hecho un último intento para frenar la protesta y asegura que tiene lista una propuesta de mejora de las condiciones laborales, tanto para los docentes como el personal de atención educativa. La oferta incluye dar respuesta a la principal reivindicación de los sindicatos: el aumento del complemento autonómico, aunque no lo concreta. Asimismo, el Departamento accede a hablar de “la reducción de ratios y avances en la desburocratización”, aunque lo liga a “que los diferentes actores sociales aporten sus propuestas”. Educación también propone más recursos para la escuela inclusiva y reconocimiento de las diferentes funciones de los docentes, sin tampoco detallarlas. Con todo, avisa que todo depende de si hay nuevos Presupuestos.