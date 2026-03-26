Última hora de la actualidad política, en directo | El PSOE da por segura la convalidación del decreto de ayudas por la guerra de Irán: “Ayuda a la gente”
Junts confirma que votará a favor esta tarde en el Congreso, salvo que los socialistas no apoyen su propuesta sobre la fiscalidad de los autónomos
El pleno del Congreso vota este jueves el decreto con las rebajas fiscales para hacer frente a la crisis generada por la guerra de EE UU e Israel en Irán. El PSOE, según ha expresado este martes su portavoz parlamentario, Patxi López, está convencido de que saldrá adelante. “Aunque algunos piensan que la política es solo un instrumento para fastidiar al otro, se va a imponer el interés general. Este es un decreto que ayuda a la gente”, ha dicho. Junts confirma que votará a favor del decreto, salvo que, antes, los socialistas se opongan a la rebaja del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año, extremo que no contemplan. También vuelve a la Cámara baja la ley contra la multirreincidencia, después de que PP, Junts y Vox hayan añadido enmiendas a su paso por el Senado que obstaculizan la regularización de migrantes con antecedentes penales.
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Montero apuesta para Andalucía por el modelo económico “de éxito” del Gobierno: España es “la locomotora de la UE”
La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, aspira a aplicar en esta comunidad autónoma el “modelo económico del Gobierno de España” del que todavía es vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que ha valorado como “de éxito” y que permite que España sea “la locomotora” de la UE.
Así lo ha trasladado la candidata socialista a las elecciones andaluzas del 17 de mayo en un apunte en su cuenta en la red social X después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya confirmado que la economía española creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras acelerar dos décimas su crecimiento en el último trimestre del año, hasta el 0,8%, la mayor tasa trimestral de todo el ejercicio, según los datos de Contabilidad Nacional publicados este jueves.
“El modelo económico del Gobierno de España es un éxito”, ha celebrado maría Jesús Montero al hilo de este dato del INE, tras el que la ministra de Hacienda ha remarcado que la española es la economía “locomotora de la UE gracias al crecimiento del 2,8% del PIB en 2025”.
“Esto es lo que quiero para Andalucía: crecimiento y empleo sin recortes sociales. Y eso solo lo garantizamos los socialistas”, ha aseverado la candidata socialista para cerrar su comentario en la citada red social. (EP)
Vox elige a Manuel Gavira como candidato a la Junta
El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha designado a Manuel Gavira, actual portavoz del grupo en el Parlamento andaluz, como candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Así lo ha anunciado Vox este jueves en un comunicado. Gavira, diputado autonómico desde las elecciones de 2018, será por primera vez candidato a la Presidencia de la Junta. (EP)
Vox ha convertido la confrontación en una forma de ocupar espacio político sin asumir el desgaste de la gestión. Desde esa posición, puede endurecer el discurso, alimentar la tensión ideológica y reforzar una identidad basada en la impugnación constante, una estrategia que le permite conservar perfil propio y evitar los costes de gobernar.
Pedro Sánchez ultima su decisión más difícil en esta legislatura en los movimientos dentro del Gobierno, esto es, la sustitución de la que ha sido su gran número dos en los últimos años, María Jesús Montero. Nadie tiene certezas, porque Sánchez no comparte con ningún ministro toda la información, pero entre las especulaciones más o menos informadas dentro del Ejecutivo cobra cada vez más peso la idea de que Carlos Cuerpo, ministro de Economía, sustituya a Montero no solo como la gran figura de la política económica del Ejecutivo sino que además pueda dar el salto a ser vicepresidente, incluso el primero. Félix Bolaños, que sería el candidato natural para ser el número dos, dado su peso político en el Gobierno –todas las negociaciones pasan por él– también es una opción muy fuerte, aunque en plena guerra de Irán la economía está cobrando un protagonismo absoluto. La decisión se anunciará previsiblemente esta semana, con el viernes como día más probable.
Nogueras confirma que Junts dará su apoyo al decreto de ayudas por la guerra de Irán
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha confirmado que su partido votará este jueves a favor de la convalidación del decreto de ayudas para paliar el impacto de la guerra de Irán. Ha condicionado el voto a que, antes, el PSOE vote a favor de propuesta de rebajar el IVA a los autónomos que ganan menos de 85.000 euros, pero confía en que los socialistas aprobarán esta propuesta, con lo que, efectivamente, ellos apoyarán el decreto. “Si el PSOE vota sí a la aplicación de la directiva europea que hace menos complicada la vida de los autónomos, nosotros votaremos sí al real decreto”, ha afirmado. Preguntada en TVE sobre si tiene constancia de que los socialistas apoyarán la propuesta de los autónomos, ha dicho que así lo han informado medios de comunicación “y el PSOE no nos lo ha desmentido”.
El Gobierno de coalición sacará adelante este jueves en el Congreso el nuevo escudo social preparado con decenas de medidas en un decreto especial para afrontar la crisis provocada por la guerra en Irán. Junts lo apoyará y se sumará así a ese bloque de investidura que abandonó en otoño, tras negociar con el Ejecutivo una rebaja fiscal para los autónomos, extensión de una directiva europea, y presumir de haber logrado otras 18 cesiones en lo que va de legislatura. Podemos se abstendrá. El PP sigue ocultando su voto, pese a las exigencias planteadas este miércoles en el debate especial sobre Irán por parte del presidente, Pedro Sánchez, al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que interpretó ese requerimiento a que “arrimara el hombro” como la amenaza de un “matón con tics dictatoriales”.
El PSOE da por segura la convalidación del decreto de ayudas por la guerra de Irán: “Ayuda a la gente”
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha mostrado convencido, a su llegada a la Cámara Baja, de que el decreto con medidas fiscales para paliar los efectos de la guerra de Irán saldrá adelante en la votación de esta tarde. “Aunque algunos piensan que la política es solo un instrumento para fastidiar al otro, se va a imponer el interés general. Este es un decreto que ayuda a la gente”, ha dicho el portavoz socialista.
En cuanto a los cambios en el Gobierno, López ha evitado pronunciarse sobre si el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sustituirá a la ministra de Hacienda, limitándose a señalar que “no entrará en quinielas”.
Vox ha abierto un expediente para expulsar del partido a su ex secretario general Iván Espinosa de los Monteros, según ha anunciado él mismo este jueves. En una publicación en la red social X, Espinosa de los Monteros, que, además de uno de los primeros afiliados a Vox también fue su portavoz parlamentario, afirma: “El lunes pasado sobre las 20.30 horas, Juanma Moreno convoca elecciones anticipadas en Andalucía. Dos horas y media más tarde, a las 23.01, Vox me comunica que me abre expediente para expulsarme del partido”.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este jueves, en la que el Congreso votará la convalidación del decreto de ayudas económicas para paliar el impacto de la guerra de Irán. Tras anunciar Junts que votará a favor, se da por hecho que el decreto quedará convalidado, por lo que solo queda la incógnita de lo que hará el PP. El fin de semana, tras la aprobación del decreto por el Consejo de Ministros, el PP celebró que el Gobierno “copiase” sus bajadas de impuestos, pero ya esta semana ha reprochado al Ejecutivo que las medidas no son suficientes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigió el miércoles a Alberto Núñez Feijóo que desvelase el sentido de su voto, pero el líder popular evitó hacerlo.
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