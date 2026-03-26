Última hora de la actualidad política, en directo | El PSOE da por segura la convalidación del decreto de ayudas por la guerra de Irán: “Ayuda a la gente”

Montero apuesta para Andalucía por el modelo económico “de éxito” del Gobierno: España es “la locomotora de la UE”

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, aspira a aplicar en esta comunidad autónoma el “modelo económico del Gobierno de España” del que todavía es vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que ha valorado como “de éxito” y que permite que España sea “la locomotora” de la UE.

Así lo ha trasladado la candidata socialista a las elecciones andaluzas del 17 de mayo en un apunte en su cuenta en la red social X después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya confirmado que la economía española creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras acelerar dos décimas su crecimiento en el último trimestre del año, hasta el 0,8%, la mayor tasa trimestral de todo el ejercicio, según los datos de Contabilidad Nacional publicados este jueves.

“El modelo económico del Gobierno de España es un éxito”, ha celebrado maría Jesús Montero al hilo de este dato del INE, tras el que la ministra de Hacienda ha remarcado que la española es la economía “locomotora de la UE gracias al crecimiento del 2,8% del PIB en 2025”.

“Esto es lo que quiero para Andalucía: crecimiento y empleo sin recortes sociales. Y eso solo lo garantizamos los socialistas”, ha aseverado la candidata socialista para cerrar su comentario en la citada red social. (EP)