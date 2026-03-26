La opción de Cuerpo como vicepresidente gana enteros dentro del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo (d), durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, el 25 de febrero.

Pedro Sánchez ultima su decisión más difícil en esta legislatura en los movimientos dentro del Gobierno, esto es, la sustitución de la que ha sido su gran número dos en los últimos años, María Jesús Montero. Nadie tiene certezas, porque Sánchez no comparte con ningún ministro toda la información, pero entre las especulaciones más o menos informadas dentro del Ejecutivo cobra cada vez más peso la idea de que Carlos Cuerpo, ministro de Economía, sustituya a Montero no solo como la gran figura de la política económica del Ejecutivo sino que además pueda dar el salto a ser vicepresidente, incluso el primero. Félix Bolaños, que sería el candidato natural para ser el número dos, dado su peso político en el Gobierno –todas las negociaciones pasan por él– también es una opción muy fuerte, aunque en plena guerra de Irán la economía está cobrando un protagonismo absoluto. La decisión se anunciará previsiblemente esta semana, con el viernes como día más probable.

Cuerpo defenderá este jueves el gran decreto frente a la guerra, y no Montero, ya de salida. Fue él quien lo explicó en el Consejo de Ministros del viernes y quien tomó el protagonismo mediático de defensa de las medidas también en las reuniones con sindicatos y patronal. Y él estaba, con la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y el principal asesor económico de Sánchez, Manuel de la Rocha, en primera fila cuando el presidente explicó el viernes el paquete de 80 iniciativas. En la práctica él ya está empezando a relevar a Montero, aunque ahora hay que ver qué puesto tendrá realmente.

No parece tan probable ya que Cuerpo acumule además Hacienda, porque según fuentes del Ejecutivo ese modelo de Economía y Hacienda en la misma persona nunca le ha gustado ni a la propia Montero, que lo ha rechazado públicamente, ni al presidente. Ese departamento clave quedaría para otro ministro –el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, es uno de los nombres que más suenan en los círculos del Ejecutivo– pero en cualquier caso Cuerpo sería la persona clave para todas las grandes decisiones económicas. Y cobraría mucho más peso político al situarse también como número dos, al menos formal, del Ejecutivo y por tanto diana de la oposición en el Congreso, donde hasta ahora ha sido ignorado abiertamente por el PP y Vox, que le preguntaban a Montero y obviaban cuestiones abiertamente económicas.

La gran incógnita que persiste en los círculos del Ejecutivo es si Sánchez querrá mantener la decisión con gran peso político de que su número dos sea una mujer, algo que descartaría a Cuerpo y Bolaños, el otro gran nombre al que apuntan diversas fuentes y que sería un vicepresidente primero natural.

El presidente tiene que elegir a la cuarta persona para ese puesto desde que llegó al poder en 2018, y las tres anteriores fueron mujeres: Carmen Calvo, Nadia Calviño y María Jesús Montero. Pero algunos ministros y ministras consultadas señalan que eso ahora no debería ser una prioridad absoluta porque el Gobierno ya tiene otras dos vicepresidentas –Yolanda Díaz y Sara Aagesen– y lo importante en este momento, en plena guerra, es darle todo el peso a la política económica.

Si finalmente Sánchez decidiera que sí quiere una vicepresidenta primera mujer, y si no hace algún fichaje, Sara Aagesen ya tiene ese rango y ha sido aupada por el presidente varias veces como una figura de referencia por su solidez técnica, aunque no tiene aún un perfil político fuerte. Tampoco lo tiene consolidado Cuerpo, pero en los últimos meses ha ido ocupando cada vez más espacio. Otro nombre de una mujer con perfil cada vez mayor dentro del Ejecutivo es el de Elma Saiz, la portavoz del Ejecutivo.

El otro gran candidato, el más natural por su perfil político, es Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia. En la práctica, Bolaños ya ejerce casi como si fuera un vicepresidente. De hecho tiene las funciones de control del Consejo de Ministros y presidencia de la decisiva comisión de subsecretarios que hasta 2021 tenía Carmen Calvo, que era vicepresidenta primera.

Además, el ministro de Presidencia ocupa en La Moncloa el despacho que fue de Calvo como vicepresidenta y antes de Soraya Sáenz de Santamaría como número dos de Mariano Rajoy, dentro del llamado edificio de vicepresidencia. Desde allí ejerce como coordinador de ministros y sobre todo guardián de lo que va y no va al Consejo de Ministros y de la supervisión de todos los textos legales.

Bolaños se quedó en 2021 fuera de ese puesto de vicepresidente porque Sánchez optó por una mujer, Calviño, y decidió dar mucho peso a la política económica. Ahora podría suceder lo mismo incluso con un hombre como Cuerpo, según diversas fuentes. Sin embargo, Bolaños es una persona de máxima confianza de Sánchez, que le ha encargado las negociaciones más difíciles.

De hecho algunos creen que no sería razonable que Cuerpo estuviera por encima de Bolaños, de mucha mayor cercanía al líder. Por eso algunos ministros señalan que lo más lógico sería que fuera Bolaños, pero el foco que Sánchez quiere poner ahora a la política económica hace pensar a otros que optará por Cuerpo. Sería un esquema similar al de Calviño, que fue vicepresidenta primera aunque en realidad el peso político y negociador lo llevaban Bolaños y Montero. Ahora solo quedaría el primero como gran referente del núcleo duro de Sánchez.

En cualquier caso lo que es seguro es que Bolaños y Cuerpo reforzarán su poder tras esta remodelación. El primero porque quedará como referente del núcleo duro para negociar las mayorías, algo que ahora compartía con Montero, y el segundo porque cobrará mucho más protagonismo como gran eje de las decisiones económicas, que van a estar en primer plano mientras dure la guerra de Irán y probablemente también después.