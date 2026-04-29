El jurado entiende que el hombre que dejó parapléjico a ‘El Leyenda’ actuó en legítima defensa

El jurado popular se ha creído la versión del acusado: “Carlos Acevedo actuó en legítima defensa”, reconoce su veredicto, según fuentes del procedimiento judicial que se ha seguido durante las dos últimas semanas en la Audiencia Provincial de Madrid y del que aún no hay sentencia. Acevedo, de 45 años, estaba acusado de tentativa de homicidio y llevaba en la cárcel desde el pasado 11 de julio de 2023, cuando se presentó en su casa Héctor Manuel Mejía, de 33 años y conocido como El Leyenda, un temido ex líder de la banda de los Dominican Don´t Play (DDP).

Según su versión, con la que convenció a la Fiscalía y ahora al jurado popular, El Leyenda, de 33 años, se presentó con su yerno Stephano, de 23, en su vivienda y le amenazó si no se iba y le dejaba inmediatamente la casa, en el número 12 de la calle Navarra de Ciempozuelos (Madrid). Un segundo piso, que en otros tiempos había ocupado también ilegalmente el que fuera un carismático líder de los DDP, crecido en las calles del distrito de Villaverde y asentado en la Seseña de El Pocero (Toledo). Acevedo se negó a irse de su vivienda y —siempre según su versión— El Leyenda sacó una pistola de su riñonera. Entonces, hubo un forcejeo entre los tres que se saldó con seis disparos. Cinco impactaron a distintas alturas de las paredes del salón y uno penetró el abdomen de El Leyenda, le reventó el bazo y le atravesó un pulmón antes de que la bala se alojara en una de sus vértebras lumbares. El temido pandillero, que acumulaba un rosario de detenciones por lesiones, asociación ilícita y narcotráfico, quedó parapléjico y hoy vive en una silla de ruedas al tiempo que cuelga vídeos en su canal de Tik-Tok dando consejos sobre cómo hacerlo.

Acevedo, que en días previos a los hechos había denunciado ante la Guardia Civil las amenazas que había recibido por parte de El Leyenda y su entorno para abandonar la que en ese momento era su vivienda, se entregó a la policía y contó su versión de lo ocurrido. La misma desde el principio. El arma nunca apareció.

Por su parte, El Leyenda contó en la sala que la relación entre ellos siempre fue cordial y amistosa por la vecindad, ya que su hijastra y su yerno vivían en el bajo del mismo bloque. Aseguró que había un acuerdo previo para que Acevedo le dejara la vivienda pero que de repente, el día establecido para mudarse, éste había sacado una pistola de su dormitorio y le había disparado seis tiros a bocajarro y sin mediar palabra, alcanzándole solo uno y dejándole postrado de por vida.

Por esos motivos, a este juicio acudía El Leyenda como víctima y como acusado de allanamiento de morada, posesión ilícita de armas y amenazas. El jurado ha creído la versión de su presunto agresor, que ha quedado inmediatamente en libertad. Incluso da por probada la tenencia ilícita de armas, el allanamiento y las amenazas. Ahora queda por ver qué decide el juez en su sentencia, y si El Leyenda acaba, además de en una silla de ruedas, en la cárcel.