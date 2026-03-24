El Gobierno despide a Montero entre aplausos: “Tenemos que sacar a medio millón de votantes que se quedan en casa”

El Consejo de Ministros de este martes ha sido breve, sin apenas asuntos relevantes que tratar, y ha estado concentrado en una cuestión con mucha carga simbólica e incluso emotiva, pero también política: la despedida de María Jesús Montero, una dirigente clave desde que Pedro Sánchez la sacó en 2018 de Andalucía, donde era consejera de Hacienda, para traerla a la política nacional. El presidente se ha deshecho en alabanzas hacia Montero durante el consejo, según varios ministros. Ha reconocido que él apenas la conocía cuando la nombró, nada más ganar la moción de censura. Montero nunca fue una sanchista como sí lo eran otros miembros del núcleo duro. Pero ha explicado a todos que su trabajo ha sido fundamental para él y para el Gobierno. Además, ha terminado deseándole suerte y con un muy optimista: “Espero verte pronto como presidenta de Andalucía”.

Uno de los nombres que más suenan para relevar a Montero, si Sánchez optara por un superministerio de Economía y Hacienda, como hubo con el PP, es Carlos Cuerpo. El titular de Economía ha esquivado varias preguntas sobre este asunto en la rueda de prensa, aunque sí ha dicho que el hecho de que él esté en las quinielas es síntoma, en su opinión, de que las cosas se han hecho bien en política económica en España. Cuerpo estaba visiblemente satisfecho por estar en todas las quinielas, aunque de momento nadie parece tener certezas más que el propio Sánchez.

Tras las palabras del presidente del Gobierno, Montero ha tomado la palabra y no ha hecho simplemente una despedida emotiva sin más, sino todo un discurso político de fondo sobre la situación en Andalucía y su concepción de la labor pública, a la que ha dedicado casi toda su vida. Ella es médico, pero ejerció muy poco antes de dedicarse a la política, donde llegó a ser primero consejera de Sanidad, después de Hacienda y ahora ministra.

Algunos ministros dicen que más que una despedida parecía todo un arranque de la campaña electoral en Andalucía. Estas fuentes la han visto completamente en modo campaña, decidida a dar la batalla y mucho más optimista de lo que se podría pensar ante unas encuestas muy negativas. “Necesitamos sacar a votar a al menos medio millón de personas progresistas que se quedan en casa en las andaluzas”, ha explicado analizando los datos. El PSOE a menudo saca mucho mejor resultado en las generales que en las andaluzas: la diferencia llegó a ser de un millón de votos entre las autonómicas de 2018, aún con Susana Díaz como candidata, y las generales de 2019, las primeras que ganó Sánchez.

Montero ha explicado a los ministros, en un tono muy vehemente de política veterana y decidida a dar esta batalla que se vislumbra como muy difícil, que ella siempre ha entendido la política como “una vocación de servicio” y que ha “dedicado la vida a Andalucía”, y por eso asume el reto de la candidatura —al que se resistió durante mucho tiempo— con toda la energía posible. “Voy a por todas”, les ha dicho varias veces, según los presentes. El discurso ha terminado con un largo aplauso de todos los ministros, también los de Sumar. Montero ha tenido intensas batallas con algunos de ellos, especialmente con Yolanda Díaz, pero la relación personal es buena.

Después, en la rueda de prensa, la portavoz Elma Saiz ha admitido que hoy ha sido un día especial. “Ha sido un consejo emotivo, marcado por la despedida de María Jesús Montero, que es una política espectacular. La respeto y la quiero, la echaremos de menos; no quiero dejar de recordar hoy que con ella al frente de Hacienda las comunidades autónomas han tenido más recursos que nunca”, ha insistido. El relevo llegará, “en los próximos días”. Otras fechas son viables, pero Saiz no las ha concretado, porque eso lo decide Sánchez. Podría ser el viernes, aunque Sánchez tiene cita con el lehendakari, Imanol Pradales, en La Moncloa. El viernes es el día más probable, aunque también podría irse al fin de semana o al lunes, pero no más, porque parece evidente que este ha sido el último Consejo de Ministros de Montero.