El Gobierno recompone la mayoría de la investidura con Junts para hacer frente a los efectos de la guerra

El Gobierno de coalición sacará adelante este jueves en el Congreso el nuevo escudo social preparado con decenas de medidas en un decreto especial para afrontar la crisis provocada por la guerra en Irán. Junts lo apoyará y se sumará así a ese bloque de investidura que abandonó en otoño, tras negociar con el Ejecutivo una rebaja fiscal para los autónomos, extensión de una directiva europea, y presumir de haber logrado otras 18 cesiones en lo que va de legislatura. Podemos se abstendrá. El PP sigue ocultando su voto, pese a las exigencias planteadas este miércoles en el debate especial sobre Irán por parte del presidente, Pedro Sánchez, al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que interpretó ese requerimiento a que “arrimara el hombro” como la amenaza de un “matón con tics dictatoriales”.

El jefe de Gobierno lo intentó sin éxito numerosas veces durante las cinco horas y media que duró el debate monográfico en el Congreso sobre las consecuencias de la guerra en Irán. Sánchez, ya hastiado, acabó: “¿Votará sí o no al escudo social?“ y se lo reclamó por ”sentido de Estado" y por “el interés de España”. Feijóo no lo quiso aclarar. Se reserva esa posición para el debate de este jueves, tras eludir durante gran parte de la sesión el fondo del asunto en cuestión y preferir interpelar al dirigente socialista sobre todo tipo de problemas de política nacional, desde la carencia de Presupuestos hasta el comodín de ETA, y volver a requerir elecciones.

Casi todos los portavoces aprovecharon la discusión sobre la guerra para evaluar por adelantado el alcance y la oportunidad de las decenas de medidas contempladas en el decreto anticrisis que se discutirá y votará este jueves en la Cámara. El presidente enumeró algunas de esas actuaciones para presumir de que con un Gobierno progresista como el que preside no se queda nadie sin protección. Feijóo se limitó a enunciar que muchas de las propuestas de ese decreto ya las propugnó el PP hace tiempo, incluidas las rebajas fiscales a los autónomos esgrimidas por Junts, y para subrayar que lo que habría que hacer ahora es actualizar a la baja las tarifas del IRPF.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, intentó provocar al final de su intervención a Junts, que hablaba justo después, al acusarles de mentir sobre el contenido del segundo decreto anticrisis sobre Irán en el que se incluyeron medidas para controlar el precio de las viviendas y de los alquileres. ERC apuntó así contra las consignas que repite Junts, y también el PP y Vox, sobre que ese decreto podría favorecer las ocupaciones y hasta las expropiaciones.

Junts no entró a esos capotes y tampoco al debate de la guerra en Irán. Su portavoz, Míriam Nogueras, acudió con otro objetivo, muy parecido con matices al que lleva reiterando desde que en otoño se salió del bloque de investidura que invistió a Sánchez. Junts quiere más rebajas de impuestos, más incentivos a la construcción de vivienda pública y privada y que se acabe el caos de los servicios públicos en general en Cataluña.

Nogueras se reservó para el final de su discurso la enumeración de todos los logros que la presión de Junts ha conseguido para Cataluña y que en realidad han apoyado todos los partidos del bloque de investidura del que ya no se siente parte, aunque este jueves no solo refrendará con esas formaciones el decreto sobre la guerra sino dos leyes como la de multirreincidencia y la de Economía Social.

La portavoz de Junts en la Cámara fue citando así los diputados de su grupo que según su criterio se deben apropiar el éxito de una serie de 18 iniciativas que han prosperado en estos meses. Con una fórmula similar, Nogueras se preguntó para empezar: “¿Quién ha conseguido la ley contra la multirreincidencia? ¿Los socialistas? No" Y se contestó: “La diputada Marta Madrenas”, de Junts.

Esa metodología le sirvió a Nogueras para apuntar el tanto de la ley ELA a su diputada Pilar Calvo y a Junts de que se hable catalán en el Congreso “sin que nos echen”; de la comisión de investigación de los atentados del 17-A; de rebajar el impuesto de sociedades para pymes y cooperativas; de excluir a los pequeños campesinos de la ley de derroches; de la transferencia de la recaudación del impuesto de la banca según el PIB de cada comunidad; de lograr que un canal español como TVE haga emisiones en catalán en Cataluña; de que sea España quien pague los impagos de las ocupaciones y no los pequeños propietarios; de mejorar las condiciones de jubilación del personal médico de emergencias aéreas y hasta incluso de que se declare como evento de excepcional interés festivales culturales como la Barcelona Music Lab, Ironman Calella o de la Porta Ferrada.

Nogueras atribuyó así para Junts haber incluido el derecho de los clientes a utilizar el catalán en las reclamaciones; recuperar competencias para los secretarios e interventores municipales; subvencionar el transporte público urbano en 19 ciudades medias de Cataluña, el pago de indemnizaciones a los vecinos de Lilla (Montblanc) por los daños del túnel; recuperar competencias en economía social y cooperativas; la eliminación de los jueces de paz o, finalmente, que Cataluña tenga representación en la UNESCO. Y acabó: “No interesa explicar todo lo que hacemos estos siete diputados. Si la gente lo supiera, todo sería muy diferente pero ustedes han decidido alimentar la extrema derecha por un lado y la extrema izquierda por otro”.