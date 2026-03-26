Vox confirma a Manuel Gavira como su candidato a la Junta de Andalucía

Era la única formación que mantenía la incógnita de quién sería su candidato o candidata a la Junta de Andalucía y, finalmente, este jueves, Vox ha confirmado que será Manuel Gavira, su actual portavoz parlamentario, quien encabece las papeletas en la carrera electoral que culmina el 17 de mayo. La formación de Santiago Abascal cierra el debate de las últimas semanas sobre el número uno en sus listas y ha optado por apostar por la continuidad.

El diputado parlamentario por Cádiz ha agradecido la confianza depositada por la cúpula de su partido —inmersa en una crisis interna— a través de su cuenta de X. “Asumo con honor y responsabilidad ser el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía. ¡A por todas!”, ha señalado adjuntando una foto en la que aparece con el presidente de la formación.

Gavira, que entró en el Parlamento andaluz en 2018, llevaba ejerciendo el cargo de portavoz de la formación de extrema derecha desde 2021, cuando el partido decidió apear de ese puesto a Alejandro Hernández. La decisión de Abascal de nombrar como candidata en las elecciones andaluzas a Macarena Olona fue interpretada como un desplante por parte de la dirección de Vox, que quedó subsanado cuando la entonces dirigente de Vox decidió abandonar la política por razones médicas.

Abogado de profesión, en esta última legislatura Gavira se ha consolidado como un parlamentario poco complaciente con el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, haciendo hincapié en los pilares ideológicos de su partido: inmigración, feminismo, medio ambiente o violencia machista y, sobre todo, esforzándose en equiparar el Gobierno del PP con los socialistas. Y en esa senda por ensanchar el espectro de votos, Gavira ha llegado a sorprender en alguna de sus intervenciones en el pleno con guiños al andalucismo, pese a que Vox reniega de las comunidades autónomas y nunca ha estado presente en la celebración del Día de Andalucía, el 28 de febrero, o en los actos institucionales por el 4 de diciembre, que Moreno ha bautizado como el Día de la Bandera.

Es lo que hizo precisamente un día antes de esa conmemoración, el 3 de diciembre, cuando en el Pleno parafraseó los versos de La Murga del currelante, la canción de Carlos Cano reflejaba el atraso socioeconómico de la Andalucía de 1977, cuando se escribió y cuando los andaluces salieron masivamente a la calle para reclamar la autonomía plena. Gavira dio a entender que los problemas de entonces son los mismos que ahora y que nada había cambiado tras dos legislaturas del PP en la comunidad. A preguntas de este periódico sobre la teórica reivindicación del 4 de diciembre, Gavira ha afirmado: “Soy andaluz, conozco la historia, sé que se pedía el 4D y ya está bien de que nos vean montados a caballo o de terrateniente”.

En las últimas semanas se barajaban los nombres de Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, o de Javier Cortés, presidente de Vox en Sevilla y amigo personal de Abascal, para ocupar el cargo de candidatos a la Junta de Andalucía. Finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha confirmado a Gavira esta misma mañana.