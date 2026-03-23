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España

Juanma Moreno convoca las elecciones en Andalucía para el 17 de mayo

El presidente de la Junta ha anunciado la fecha en una comparecencia este lunes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Cádiz el pasado 20 de marzo. Francisco J. Olmo (Europa Press)
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Madrid -
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Tras Extremadura, Aragón y Castilla y León, es turno de Andalucía. Juanma Moreno (PP) ha convocado las elecciones para el domingo 17 de mayo. “Ese día los andaluces seremos llamados a decidir nuestro futuro. Es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible”, ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía en una declaración institucional emitida a las 20.30 de este lunes.

Moreno ha convocado a los andaluces tras reunirse con sus consejeros esta misma tarde. “Han sido cuatro años idóneos. El cambio comenzó hace siete años ha permitido iniciar reformas. Seguimos creciendo”, ha dicho. “Votar cada cuatro años con la legislatura completada y los presupuestos presentados es la normalidad democrática”, ha señalado. “Nuestra tierra ha demostrado recientemente una gran altura. Espero y deseo que esta decisión tan importante facilite la mayor participación y permitan a los andaluces hablar con la máxima claridad, para que todos los partidos estemos a la altura”.

El último barómetro del año del Centro de Estudios Andaluces (Centra), publicado este lunes, pronostica la victoria del PP en Andalucía—aunque podía perder la mayoría absoluta (55 de los 109 escaños del Parlamento)—, el desplome del PSOE y una fuerte subida de Vox —cuatro puntos más que en los anteriores comicios— en caso de que se celebraran ahora elecciones autonómicas

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]

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