La Fiscalía anuncia dos investigaciones por el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua

La polémica por la participación de agentes de la Agencia Central de Investigación (CIA) de Estados Unidos en una operación para desmantelar un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua se enreda cada vez más. A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) ha informado de que sigue dos investigaciones por el caso que saltó a los titulares con la muerte de los dos elementos extranjeros en un accidente automovilístico. Una de ellas, sin que lo supiera la FGR, se inició hace meses por las autoridades estatales por el hallazgo de un laboratorio clandestino.

Las pesquisas las llevará ahora la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Chihuahua, que pertenece a la FGR y se encarga de perseguir delitos federales. El mismo boletín afirma que abrieron una segunda investigación sobre la posible comisión de delitos contra la seguridad nacional ante la presencia de agentes extranjeros para ejecutar operativos en territorio mexicano. También estará en manos de la Fecor, en específico por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos.

Este segundi expediente se ha abierto “por noticia criminal” y “por la información compartida en la Mesa de Seguridad Estatal del Estado de Chihuahua“ después de la rueda de prensa del 19 de abril del fiscal estatal César Jáuregui, en la que informó de la presencia de los agentes extranjeros a raíz del accidente en el que fallecieron, junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y un trabajador de la dependencia, Manuel Genaro Méndez.

En el comunicado, la FGR ha sostenido que apenas este lunes tuvo acceso, tras “petición reiterada”, a la carpeta de investigación iniciada por la fiscalía local. “Las actuaciones realizadas por esa autoridad ministerial se encuentran en análisis para su integración en las carpetas referidas del ámbito federal”, aseguró. Un día antes, Jáuregui había anunciado su dimisión al frente de la Fiscalía de Chihuahua después de presentar los primeros resultados de la comisión creada por Maru Campos, la gobernadora del Estado, para averiguar lo sucedido. “La información con la que contamos en un inicio, que compartí con la opinión pública, era inconsistente y ameritaba una investigación para conocer en detalle su participación”, afirmó.

De acuerdo con la fiscal Wendy Paola Chávez, quien lidera la indagatoria interna, la participación de los agentes estadounidenses “se mantuvo limitada, reservada y sin interacción operativa directa salvo con el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y su círculo inmediato de seguridad personal”. Al respecto, Jáuregui concedió: “Hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional respecto de los puntos de contacto con dichas personas. Esta omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como fiscal, tenía la obligación de asegurar”.