Moreno se agarra al lema “estabilidad o lío” para revalidar la mayoría absoluta

Para algunos ha sido el penúltimo pleno de la legislatura andaluza; para otros, el antepenúltimo y la única persona que lo sabe seguro afirma que agotará el mandato “para cumplir la palabra dada”. En las cinco preguntas que le han dirigido los portavoces de los grupos en la sesión de control del Parlamento andaluz, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha dejado claro cuál va a ser su mensaje hasta que se celebren las elecciones andaluzas, previstas para no más allá de junio. Se lo dijo a Ángels Barceló el pasado mes: “El único debate va a ser si gobernamos en solitario, con un gobierno para todos, piensen lo que piensen y voten lo que voten, o nos metemos en el lío que supone la inestabilidad de no tenerlo”. La IA lo resumiría así: “Moreno dice que hay que elegir entre estabilidad o lío”.

A ese argumento se ha dedicado el líder popular en una sesión de control que ya no da más de sí, y donde todos miran de reojo cualquier gesto o palabra para interpretar hacia qué fecha se decantará Moreno. En las apuestas de pasillo, la más citada es la del 31 de mayo, porque ya entonces se sabrá qué habrá decidido Vox en Extremadura y Aragón. Si habrá apoyado la investidura de los presidentes populares de esas comunidades (dentro o fuera de los gobiernos) o habrá repetición electoral. A los cordobeses el 31 de mayo no les gusta. Es el segundo fin de semana de la Feria de Córdoba y la ciudad se vacía camino de las playas. La mitad del censo electoral de esa provincia (donde se eligen 12 diputados) vive en la capital.

El equipo de Moreno cree que si Vox permanece en la tozudez de bloquear los gobiernos autonómicos tendrá que esforzarse poco en desplegar el espantapájaros llamado “lío”. Se lo ha dicho a la portavoz de Por Andalucia, Inma Nieto: “La estabilidad es un valor intangible, pero propicia la confianza y la confianza impulsa la seguridad y la seguridad, certidumbre”. De ese cuenco ha ido sacando más cerezas hasta componer un bodegón donde solo había fruta fresca, abundante y lustrosa.

La oposición le ha sacado otras mercancías espachurradas, como el colapso sanitario por las listas de espera, el fallo en los cribados de las pruebas del cáncer de mama, las esperas de 477 días para acceder a las ayudas de la dependencia, los fallos en el servicio del 061 ante una demanda brutal como la que ocurrió en el accidente de Adamuz, el 25% de la población andaluza en situación de pobreza o el más reciente , la presunta adjudicación irregular de las obras de reforma del estadio sevillano de La Cartuja.

A todas estas críticas, Moreno ha respondido un tanto faltón, aunque luciendo su mejor sonrisa. “Es política barata, chusca y a los ciudadanos no les ilusiona”, le hs dicho al portavoz del grupo mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García. La intervención de Nieto, que lo ha acusado de pasar de las sonrisas a las lágrimas en función de “si una cosa da o no da votos”, le ha parecido “lamentable” y “patética”. Y a los socialistas y a su portavoz, María Márquez, les ha reprochado que recuperaran “las pegatinas y las chapitas” del ‘no a la guerra’, “unas pancartas ridículas de hace un cuarto de siglo”, en alusión a la guerra de Irak. Por si acaso, Moreno ha dejado dicho que él está en contra de la guerra de Irán y también “de la demagogia” de Pedro Sánchez.

Ningún reproche de este calibre ha dirigido a Vox. Su portavoz, Manuel Gavira ha repetido la lista de exigencias que este partido plantea en todas las comunidades: ruptura del pacto verde y de los acuerdos con Marruecos y Mercosur o derogar las leyes de Memoria y de Género. “La decisión es suya: pueden propiciar un gobierno o entrar en el gobierno, pero no paralizar ni bloquear porque no es bueno para nadie”, le ha dicho el presidente andaluz.

Comportamiento electoral de los ultras

A Moreno dejó de preocuparle hace tiempo el PSOE de Andalucía. Eso es lo que trasladan desde todos los terminales de Partido Popular, un mensaje que los socialistas atribuyen a un intento de desmovilizar a sus potenciales votantes y a los del resto de las formaciones de izquierda. De ahí que el candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, clame por todos lados que hay que combatir la idea de que está todo decidido, que “el pescado está todo vendido”.

A Moreno sí le preocupa Vox, porque pactar con este partido le supondría renunciar a esa posición central y centrista que ha ocupado desde que juró el cargo de presidente en enero de 2019. El equipo de Moreno maneja muchos datos del comportamiento electoral de Vox -cuando entra en los gobiernos su apoyo electoral desciende- y de su electorado.

Una de las fechas posibles para las elecciones es la del 7 de junio (hay puente en Granada y Sevilla por el Corpus). El Papa León XIV ya estará en España el día anterior y visitará Canarias, uno de los territorios europeos más afectados por la llegada de migrantes. El mensaje a favor de la regulación de los inmigrantes de la Conferencia Episcopal Española, a instancias del Pontífice, como ha propuesto el Gobierno central, es observada con mucha atención en el PP y su efecto en el electorado. En el entorno de Moreno aseguran que el 30% de los votantes del partido ultra “hacen más caso a la jerarquía católica que a Abascal”. Son datos que no se saben cómo van a repercutir en las elecciones andaluzas, pero que el PP no pierde de vista, porque la mayoría absoluta depende de muchas puntadas y de los restos. En 2022, el PP logró los últimos escaños en las ocho circunscripciones andaluzas. Podía haber sacado 50, pero sacó 58, tres más de la mayoría absoluta.