Moreno se aísla del ruido en un congreso regional en el que aboga por la estabilidad

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, arrancó la semana en la que será reelegido presidente del PP andaluz con la presentación de sus memorias, Manual de convivencia. La vía andaluza, donde defiende la senda de la moderación, frente a la hipérbole de la política nacional, como la clave que le aupó a la mayoría absoluta. Esa vía andaluza empezó llamándose encapsulamiento en su primera legislatura: aislar Andalucía y el gobierno de coalición, entre populares y Ciudadanos, con apoyo externo de Vox, de los vaivenes que ocurrían más allá de Despeñaperros y en sus propias formaciones. Y así se ha diseñado el 17º congreso regional, como un cónclave sin estridencias, donde solo se hable de la gestión de Moreno y la estabilidad que ha conseguido traer a la comunidad, aislándolo de los otros grandes debates que afectan a su formación: la sucesión de Carlos Mazón en Valencia y la confirmación de que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, será juzgado por fraude fiscal y falsificación de documentos. En ese aislamiento también entra la crisis de los cribados, a la que tampoco se ha aludido en estos dos primeros días.

En el PP andaluz tienen claro que de la polarización en la comunidad ahora mismo solo se beneficia Vox, el único partido que sube en las encuestas y no solo a costa de los votos de los populares, sino de los desencantados del PSOE, según las encuestas casi diarias que maneja el equipo de Moreno. Por eso se pretende que nada distorsione ese perfil bajo que se quiere dar al congreso. El propio barón popular lo ha dejado claro esta mañana a su entrada al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). “Que se dejen de politiqueos”, ha dicho cuando ha sido preguntado por las negociaciones entre su partido y la extrema derecha para pactar al sucesor de Mazón al frente de la Generalitat valenciana.

Por “politiqueo” en el entorno del presidente andaluz se entiende la confrontación política, el ruido. De esta manera zanjaba Moreno uno de los asuntos que podía distorsionar el ambiente tranquilo de su congreso. El otro: la presencia de Díaz Ayuso, lo ha desactivado ella misma al anunciar que no iba a poder acudir a Sevilla por una “leve indisposición”. La presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid era, sin duda, el plato fuerte del cónclave, con permiso de Alberto Núñez-Feijóo, encargado de clausurarlo el domingo -ella misma se ha encargado toda esta semana de enfatizar que era, junto su homólogo de Murcia, Fernando López Miras, la única presidenta autonómica que iba a arropar a Moreno-, mucho más cuando su intervención iba a producirse un día después de que la Audiencia Nacional confirmara que su pareja se sentaría en el banquillo por sus presuntos delitos contra Hacienda.

Que los telediarios abrieran con sus palabras y no con el congreso era algo que incomodaba en el PP andaluz, precisamente porque sumaba decibelios a ese ruido que se trata de mitigar. Aún se recuerda cómo, en el anterior congreso regional de Granada, fue su discurso, en el que pidió a Moreno que “volara libre”, en clara alusión a quien entonces era el presidente del partido, Pablo Casado, el que obligó a cambiar el paso al entorno del dirigente andaluz que tuvo que ir enfatizando en público y en privado que Juanma era independiente.

El PP andaluz quiere reforzar con este congreso el perfil de gestor de Moreno, incidir en la estabilidad que ha logrado traer en Andalucía, gracias a la mayoría absoluta, frente a la debilidad del Gobierno central. Pero no solo. Los populares andaluces quieren lanzar la advertencia de que, sin esa mayoría, esa estabilidad corre peligro, al hacerla depender de Vox. El propio presidente andaluz deslizó esa idea el lunes durante la presentación de sus memorias: “Los andaluces no son conscientes de lo que tienen. Aprobar presupuestos cada año, sacar adelante leyes, decretos, vender estabilidad y confianza sería mucho más difícil de hacer y me remito a nuestros vecinos de Extremadura”, dijo en referencia al adelanto electoral en esa comunidad porque Vox decidió no apoyar los presupuestos.

Esa estabilidad se ha zarandeado este último mes debido a la crisis de los cribados, un asunto del que tampoco se ha hablado en lo que llevamos de congreso regional y eso que en una de las mesas de esta mañana estaba presente el oncólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba, Juan de la Haba, al que se le ha preguntado por el sistema andaluz de salud, pero no por los fallos en el programa de prevención del cáncer de mama. “El sistema está colapsando a todos los niveles, estamos utilizando el mismo modelo que hace años. La población envejece, la medicina es cada vez más cara, la demanda humana ha crecido, o mostramos una mirada absolutamente distinta al sistema sanitario o el sistema colapsa”, ha dicho el profesional, que sigue la misma línea que está defendiendo ahora el Gobierno andaluz de la necesidad de una reforma estructural de la sanidad pública.

El entorno del presidente andaluz está confiado en que la crisis de los cribados empezará a desinflarse en cuanto todas las mujeres afectadas se hayan hecho la segunda mamografía y se asegure que los fallos no volverán a ocurrir y también están convencidos de que este asunto no permea en toda la sociedad andaluza, ni siquiera en todos los usuarios del Sistema Andaluz de Salud, sino a quienes realmente están afectados por el cáncer de mama.

Tampoco se ha referido a la crisis de los cribados Miguel Tellado, el secretario general del PP, principal cabeza de cartel de este sábado por la mañana, tras la baja de Ayuso por una indisposición. No ha defraudado en su tono bronco y beligerante. Ha sonado como el arañazo de un gato en una pared. Tellado ha arremetido contra el PSOE andaluz por el escándalo de los ERE para enlazarlo sin solución de continuidad con los casos de presunta corrupción en el PSOE nacional y vincular ambas etapas con la vicepresidenta primera y candidata de los socialistas andaluces a la Junta, María Jesús Montero. “Es la viva imagen de la corrupción política”, ha dicho de la ministra de Hacienda, ya que primero “formó parte de los gobiernos de los ERE” del PSOE en Andalucía y ahora del Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Ha sido un constante cruce de caminos de la corrupción”, ha subrayado.

Sin embargo, este no era el tipo de discurso que querían escuchar en el PP andaluz. Montero ahora mismo no es la principal amenaza para la mayoría absoluta de Moreno, y la corrupción, insisten en el entorno de Moreno, es un tema que no da votos a quien lo airea. Más en sintonía ha estado el presidente de Murcia, López Miras, que sí se ha referido a Vox: “Los que están a nuestra derecha emplean más tiempo en criticarnos a nosotros, que al PSOE o a Montero en Andalucía, sabemos cómo va a ser la campaña”.

Moreno ha aprovechado el cónclave para vender alrededor de 200 ejemplares de su libro.