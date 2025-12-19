El Valencia Basket tras competir en Israel: denuncia insultos racistas y violencia verbal en su partido contra el Maccabi

El club presentará este viernes una queja formar ante la Euroliga por el trato recibido en el encuentro en Jerusalén, el primero que un equipo español juega en el país en dos años

El indeseado viaje a Israel del Valencia Basket terminó de manera tumultuosa. El club emitió un comunicado a última hora del día en el que anunció que este viernes iba a presentar una queja formal ante la Euroliga en la que va a aportar pruebas gráficas por el comportamiento “incívico de los aficionados del Maccabi”. El equipo español ha sido el primero en viajar a este país después de la prohibición de la competición a jugar en su feudo por la matanza de Gaza. El veto se levantó el pasado 1 de diciembre y el Valencia Basket ha sido el segundo equipo de la Euroliga, después del Asvel Villeurbanne, que ha jugado en la cancha del histórico equipo. Se da la casuística, llamativa cuanto menos, de que los equipos israelís pueden ahora competir en sus estadios y en su país, acompañados de sus seguidores, mientras muchos de sus rivales acaban optando por competir a puerta cerrada, para evitar conflictos indeseados, lo que en definitiva acaba perjudicando a los otros clubes.

El club valenciano se sintió maltratado en la pista del Pais Arena de Jerusalén, donde se disputó el partido de la jornada 17 porque no estaba disponible la cancha habitual del Maccabi en Tel Aviv, su ciudad, y así lo reflejó en su escrito. “Actitudes como la de hoy, con insultos racistas y violencia verbal reiterada hacia el club y nuestro entrenador, Pedro Martínez, impidiendo además por esas vías que pudiera hacer la comparecencia post partido para la televisión, dañan no solo a la competición sino a nuestro deporte en general, y son totalmente inadmisibles en un pabellón de baloncesto”.

Pedro Martínez había manifestado, semanas atrás, su disconformidad con viajar a Israel y aseguró que se sentían incómodos con la decisión de hacerles jugar en un país como este que había participado en una masacre como la de la franja de Gaza. “Cuando vemos las noticias creemos que la situación no está normalizada como nos gustaría. Entonces la pregunta que yo me hago es: ¿Por qué el 25 de noviembre no es seguro jugar en Israel y el 5 de diciembre sí lo es? Los directivos que toman la decisión, además, no tienen que viajar. Nosotros sí. Así que cómodos con la situación no estamos”, dijo el técnico.

Kameron Taylor, del Valencia Basket, en acción ante Jaylen Hoard durante el partido contra el Maccabi en Jerusalén. ATEF SAFADI (EFE)

El entrenador del Valencia fue preguntado en la rueda de prensa posterior al partido en Jerusalén sobre el hecho de haber sido increpado por la afición del Maccabi. Pedro Martínez intentó quitarle hierro en ese momento y se limitó a ofrecer una respuesta poco conflictiva. “No es mi problema. Está bien. Todos tienen que saber el ejemplo que dan, como personas, como club, como seguidores. No es un problema para mí. Quizás sea su problema”.

Cuando el Valencia compartió el comunicado en la red social X, algunos aficionados del Maccabi respondieron con una fotografía en la que el ala-pívot Braxton Key se dirigía al público del Pais Arena mostrándoles el dedo corazón de ambas manos antes de meterse en el túnel de vestuarios.