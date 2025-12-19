Alcanar derribará las casas en zonas inundables en un año tras sufrir cinco catástrofes naturales

La voluntad del consistorio y la Generalitat es que la compra de las viviendas sea de mutuo acuerdo con los propietarios

El Ayuntamiento de Alcanar (Tarragona) ha iniciado un proceso de tasación de las viviendas situadas en zonas inundables para adquirirlas y empezar a derribarlas dentro de un año y reducir el riesgo de inundaciones en el municipio, que ha sufrido cinco catástrofes naturales en los últimos siete años. La Generalitat de Cataluña, la Agencia Catalana del Agua (ACA) y el Ayuntamiento de Alcanar han firmado este viernes un protocolo de intenciones para renaturalizar el barranco del Llop de Alcanar, “con el objetivo de construir las infraestructuras necesarias para solucionar el problema histórico de las viviendas situadas en zona inundable y garantizar la seguridad de las personas y los bienes”.

La voluntad del consistorio y la Generalitat es que la compra de las viviendas sea de mutuo acuerdo con los propietarios, aunque habrá expropiaciones “si es necesario”. «El objetivo final es la canalización del barranco, pero sobre todo dar una solución a la problemática de las casas que hay, lo que pasará por el diálogo, pero en la que el Govern será firme», ha afirmado el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, en el acto de firma.

Por su parte, el alcalde de Alcanar, Joan Roig, que dejará el cargo en los próximos días por “desgaste físico y mental”, ha recordado que su población ha sufrido “cinco catástrofes naturales en siete años, lo que demuestra que el cambio climático no es algo futuro, es una realidad”. El núcleo de Alcanar Platja ha sufrido en los últimos años episodios de inundaciones severas, especialmente en los años 2021 y 2023, con precipitaciones muy intensas que provocaron importantes daños materiales y pusieron de manifiesto un riesgo grave y recurrente para la población.

La previsión es que a finales de 2027 ya haya máquinas sobre el terreno para iniciar las obras de las infraestructuras hidráulicas.