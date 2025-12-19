Alcanar derribará las casas en zonas inundables en un año tras sufrir cinco catástrofes naturales
La voluntad del consistorio y la Generalitat es que la compra de las viviendas sea de mutuo acuerdo con los propietarios
El Ayuntamiento de Alcanar (Tarragona) ha iniciado un proceso de tasación de las viviendas situadas en zonas inundables para adquirirlas y empezar a derribarlas dentro de un año y reducir el riesgo de inundaciones en el municipio, que ha sufrido cinco catástrofes naturales en los últimos siete años. La Generalitat de Cataluña, la Agencia Catalana del Agua (ACA) y el Ayuntamiento de Alcanar han firmado este viernes un protocolo de intenciones para renaturalizar el barranco del Llop de Alcanar, “con el objetivo de construir las infraestructuras necesarias para solucionar el problema histórico de las viviendas situadas en zona inundable y garantizar la seguridad de las personas y los bienes”.
La voluntad del consistorio y la Generalitat es que la compra de las viviendas sea de mutuo acuerdo con los propietarios, aunque habrá expropiaciones “si es necesario”. «El objetivo final es la canalización del barranco, pero sobre todo dar una solución a la problemática de las casas que hay, lo que pasará por el diálogo, pero en la que el Govern será firme», ha afirmado el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, en el acto de firma.
Por su parte, el alcalde de Alcanar, Joan Roig, que dejará el cargo en los próximos días por “desgaste físico y mental”, ha recordado que su población ha sufrido “cinco catástrofes naturales en siete años, lo que demuestra que el cambio climático no es algo futuro, es una realidad”. El núcleo de Alcanar Platja ha sufrido en los últimos años episodios de inundaciones severas, especialmente en los años 2021 y 2023, con precipitaciones muy intensas que provocaron importantes daños materiales y pusieron de manifiesto un riesgo grave y recurrente para la población.
La previsión es que a finales de 2027 ya haya máquinas sobre el terreno para iniciar las obras de las infraestructuras hidráulicas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Dimite Joan Roig, alcalde de Alcanar, agotado de gestionar inundaciones
Diez vecinos de Alcanar se convierten en los primeros refugiados climáticos
Archivado En
Últimas noticias
La princesa Leonor realiza su primer vuelo en solitario como parte de su formación en el Ejército del Aire
Se detiene la votación de presupuestos en la Asamblea de Madrid tras el desmayo de un diputado del PSOE
El primer vuelo en solitario de la princesa Leonor como alumna del Ejército del Aire, en imágenes
Alcanar derribará las casas en zonas inundables en un año tras sufrir cinco catástrofes naturales
Lo más visto
- El Supremo condena a ‘Okdiario’ y a Eduardo Inda por intromisión en el honor de Iglesias al acusarle de cobrar de Venezuela
- Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado
- Irene Escolar: “Si la gente se droga es porque encuentra en ello una anestesia que necesita. Negarlo es absurdo”
- Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: “Hoy rompo este silencio tan doloroso”
- La asociación mayoritaria de guardias civiles no está de acuerdo con la DGT en sustituir los triángulos por la baliza V16