Dimite Joan Roig, alcalde de Alcanar, agotado de gestionar inundaciones
Roig asegura que los episodios de lluvias torrenciales lo han desgastado física y mentalmente. Su sustituto será Marc Chavalera, hasta ahora edil de Hacienda
El cambio climático ha hecho tirar la toalla al alcalde de Alcanar, Joan Roig, que atribuye su renuncia a la gestión de los episodios de lluvias torrenciales. “Han generado una carga de trabajo titánica y responsabilidades que van más allá del cargo”, ha dicho en una carta abierta a todos los vecinos. El desgaste provocado por las situaciones de emergencia era “inimaginable”, según Roig, “intuía la exigencia del camino, pero sin saber que Alcanar se enfrentaría a cinco inundaciones provocadas por fenómenos meteorológicos extremadamente violentos”.
En una entrevista en el programa Salvados, Roig aseguró que “el futuro de Alcanar estará marcado por el cambio climático, nuestro pueblo es uno de los epicentros en Cataluña. Nos viene algo muy grave, muy grave”. Una nueva DANA dejaba en octubre destrozos en diferentes puntos de Tarragona. La comarca del Montsià fue una de las más castigadas y Alcanar uno de los municipios más afectados: calles llenas de barro, coches arrastrados por la lluvia, muros derrumbados y jardines destrozados.
Comparteixo aquesta carta de comiat amb el cor ple d'agraïment i amb la il·lusió de començar una nova etapa.— Joan Roig Castell (@J_Roig_Castell) December 14, 2025
Disculpeu família i amics per totes les absències. Miraré de compensar-les.
Gràcies sempre per l'oportunitat. pic.twitter.com/1WoTqBfBoV
La decisión también ha venido motivada por motivos profesionales; graduado en Fisioterapia y Ciencias Sociales, Roig ha sido nombrado profesor interino de Secundaria en un instituto del área metropolitana de Barcelona. “Hago un paso al lado porque la alcaldía tiene que ejercerse con plena dedicación y a partir de ahora no me será posible”, argumenta, añadiendo que se marcha “tranquilo y convencido que el equipo de gobierno tiene la experiencia y el grado de compromiso necesarios para afrontar la nueva etapa de transformación”.
Después de tantos años luchando sin recursos contra las catástrofes climáticas, el alcalde Joan Roig ha llegado a su límite: “Dimito”. #SalvadosAlerta pic.twitter.com/ng3WKgTWlk— Salvados (@salvadostv) December 14, 2025
Marc Chavalera, el relevo
El nuevo alcalde será Marc Chavalera, que hasta ahora era el edil de Hacienda y Economía. La formación local d’ERC ha explicado en un comunicado que lo propondrán por ser “la persona adecuada por sus cualidades y capacidades”, sin concretar fecha para el relevo.
El grupo municipal agradece a Roig la manera de dejar el cargo “sin puertas giratorias y sin cobrarse ningún favor pendiente”. Los republicanos gobiernan en Alcanar junto con el PSC, con quien pactaron a finales de septiembre para recuperar la mayoría absoluta perdida con la destitución de una edil por presuntas irregularidades.
