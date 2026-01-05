La trágica historia de Yohana Rodríguez, una colombiana que murió en los bombardeos de Trump en Venezuela

La comerciante cartagenera, de 45 años, falleció en la terraza de su casa en el Estado de Miranda, después de que un misil estadounidense le cayera encima. Su hija, de 22 años, está herida. El presidente Gustavo Petro condenó el asesinato

La colombiana Yohana Rodríguez Sierra fue asesinada en la madrugada del sábado por un misil de las fuerzas especiales de Estados Unidos que cayó en la terraza de su casa en el Estado de Miranda, al norte de Venezuela. Ocurrió durante la operación Determinación Absoluta que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Los bombardeos ordenados por el presidente Donald Trump en esa zona montañosa cercana a Caracas iban dirigidos supuestamente a las torres y antenas de telecomunicaciones, pero alcanzaron varias fincas de civiles. Rodríguez Sierra falleció de inmediato. Tenía 45 años, había nacido en un corregimiento cercano a Cartagena de Indias y trabajaba en Venezuela como comerciante independiente desde hace más de una década. No tenía nada que ver con el régimen chavista. Su hija Ana Corina Morales, de 22 años, también resultó herida en una pierna y se encuentra hospitalizada, en proceso de recuperación.

Familiares de Rodríguez condenaron el ataque en medios colombianos y relataron el momento en que recibieron la noticia. Ana Lucía Frías, prima de la víctima, contó que la joven Ana Corina alcanzó a mandarles un mensaje para alertarlos de la situación: “Nos están atacando, ya mi mamá está muerta, prima. No sé cuándo nos volvamos a ver, no sé qué está pasando”. De acuerdo con el testimonio, madre e hija se despertaron al escuchar una primera explosión que cayó cerca de su casa. Intentaron huir, protegerse, pero al poco tiempo un misil las impactó directamente. “Yohana era una mujer buena, trabajadora, noble, alegre y luchadora. Se la pasaba viajando entre Caracas y Colombia. Ella nació aquí, pero siempre buscó nuevas oportunidades, por eso hace muchos años se instaló en Venezuela. En estos momentos vivía en una finca ubicada en el municipio de El Hatillo, en el Estado de Miranda”, dijo Frías al periódico El Universal de Cartagena.

En diálogo con la Radio Nacional de Colombia, otra de las primas de la mujer fallecida pidió “que no haya más ataques” y que “pare la guerra”. Solicitó, además, ayuda internacional para acompañar a la hija de su prima herida y a otras personas civiles que sufrieron los ataques. “Ya sabían dónde estaba Maduro, entonces no entendemos por qué atacaron puntos rodeados de civiles, mientras dormían, cuando ya tenían localizado su objetivo”, dijo. Los familiares de Rodríguez tendrán que ver su entierro a la distancia porque el cuerpo aún no se puede repatriar a Colombia.

El presidente Gustavo Petro condenó el asesinato en un largo mensaje en sus redes sociales en la noche del domingo, criticando a quienes apoyan en Colombia el bombardeo. “¿Aplauden que mataron a una madre colombiana? ¿No les importa porque desean ser también colonia del norte?”, dijo Petro en su cuenta de X. “Escuchen los que brindan y bailan y aplauden porque los gringos bombardearon a Caracas, olvidando de dónde venimos, porque tenemos parecida bandera y quién nos libertó que no fue sino la lucha popular comandada por Bolívar, el venezolano. Nostálgicos de arrodillarse ante un rey porque quieren esclavizar en Colombia y asesinar como en Caracas a su propio pueblo como están acostumbrados.”, añadió.

El presidente, que levantó su voz para criticar la intervención militar estadounidense, continuó con su mensaje de condolencias para la familia de Rodríguez. “En los bombardeos asesinaron a una madre colombiana, madre de su hija enfermera Ana. Ella vendía cosas en las calles de Caracas. Cartagenera, antes tierra de esclavos y de emancipadores, de resistentes bravíos ante la llegada del invasor, mulata muy afro, como muchos de nosotros del pueblo”, dijo.

Por ahora, ni las autoridades venezolanas ni estadounidenses se han referido a la trágica muerte de Rodríguez. Según el diario The New York Times, que cita a un alto cargo venezolano al que mantiene en el anonimato, el número de víctimas mortales de la intervención del ejército estadounidense asciende a 80 actualmente, entre civiles y personal de las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro. El Gobierno de Cuba confirmó que entre los muertos hay 32 militares de la isla que formaban parte del primer anillo de seguridad del presidente venezolano.