Cuba confirma la muerte de 32 militares de la isla en el ataque contra Venezuela

La primera información oficial sobre los muertos que dejó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela ha llegado desde Cuba, casi dos días después de los ataques. El Gobierno de La Habana ha publicado una nota de condolencia por la muerte de 32 militares cubanos que formaban parte del anillo de seguridad del presidente Nicolás Maduro en el momento de su captura.

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, señala un comunicado del Ministerio del Interior de Cuba, publicado en redes sociales.

En los inicios del Gobierno de Hugo Chávez, a través de la cooperación internacional en salud y educación, asesores cubanos comenzaron a penetrar las instituciones venezolanas. Desde hace más de una década, La Habana controla la inteligencia, la contrainteligencia y la seguridad presidencial de Caracas.

Maduro denunció durante su mandato decenas de conspiraciones para asesinarlo. Esto lo llevó a tener un primer anillo de seguridad, la Guardia de Honor Presidencial, integrada por decenas de escoltas seleccionados por Cuba y la seguridad venezolana. Este cuerpo sufrió cambios en su dirección después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que llevaron al líder chavista a remodelar sus equipos para atravesar la crisis política que generaron las denuncias de fraude electoral. Al frente fue designado el general Javier José Marcano Tabata, quien sustituyó a Iván Hernández Dala, a cargo de la seguridad de Maduro durante casi una década.

En el comunicado del Gobierno cubano no se detallan las identidades de los muertos, cuyas familias ya recibieron las condolencias del general Raúl Castro Ruz, líder de la revolución cubana. “Nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, dice el texto.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también ha expresado su consternación por la muerte de sus connacionales y decretó dos días de duelo nacional a partir del lunes. “Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al Presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación”, escribió en sus redes sociales.

Sobre los oficiales venezolanos y civiles asesinados en la incursión estadounidense ha habido silencio. El Gobierno de Delcy Rodríguez no ha dado información sobre las bajas ni precisión sobre los heridos que dejaron los bombardeos registrados en varias instalaciones militares en la capital, Caracas, y en los Estados de La Guaira, Miranda y Aragua.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo minutos tras el ataque después del operativo contra Maduro que estaban recabando información para ofrecer un saldo de los muertos y heridos. Sin embargo, no avanzó en ese sentido. Los testimonios de dos sargentos heridos durante los ataques fueron difundidos por medios de propaganda del chavismo y solo han trascendido cifras extraoficiales que hablan de hasta 80 muertos, según el New York Times.