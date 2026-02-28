Al menos 11 muertos al estrellarse un avión militar boliviano cargado con dinero del banco central

Un avión modelo Hércules C-130 de las Fuerzas Armadas de Bolivia (FAB) se estrelló la tarde de este viernes en una avenida de El Alto, a unos pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional de la ciudad de La Paz, capital de Bolivia. El comandante nacional de Bomberos, Pavel Tovar, dijo que el saldo preliminar del accidente era de 15 muertos entre la tripulación y las personas que el avión arrastró a su paso. El comandante departamental de la institución de La Paz, Javier Morales, redujo más tarde la cifra a 11, pero no descartó que con el avance de los trabajos de rescate hallasen más cuerpos.

En videos que circulan en redes sociales se ve que la aeronave chocó con al menos 10 vehículos durante los más de 1.000 metros en los que se arrastró. El Hospital del Norte de El Alto ha reportado 10 heridos, ocho de ellos en estado crítico. El titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Antonio Fanola, informó que el avión se salió de la pista después de aterrizar, según reportó Unitel.

El accidente sucedió alrededor de las seis de la tarde, hora local. La nave perdió una de sus alas y dejó desparramada una ingente cantidad de dinero que fue recogida por los vecinos de la ciudad de El Alto. Ignoraron el riesgo de explosión que aún existía y rebasaron el cordón de seguridad. La Policía recurrió a gases lacrimógenos para dispersarlos. Sin embargo, los alteños volvieron a la zona poco después, creando caos y confusión.

El director del Banco Central de Bolivia, David Espinoza, admitió que la aeronave transportaba dinero destinado a reponer divisas de las bóvedas de la entidad, pero advirtió que los billetes “no tienen ningún valor legal porque no cumplieron su proceso de monetización”. “El Banco Central, una vez recibido el material, procede a resguardarlo y posteriormente autoriza su circulación con un sello legal a través del sistema financiero. Mientras no ocurra este proceso, no tienen ningún valor, por lo que exhortamos a las personas a devolver el dinero esparcido y que su uso es un crimen”.

Los vuelos desde y hacia La Paz, sede de gobierno y capital del departamento al que pertenece El Alto, han sido suspendidos.