Los españoles Antoñito Molina y María Peláe ganan dos gaviotas de plata en el Festival de Viña del Mar

España ha obtenido dos gaviotas de plata en la edición 65° del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el evento musical y televisivo más importante de América Latina. Los artistas andaluces Antoñito Molina y María Peláe han sido reconocidos en el certamen (comparable a Eurovisión, pero de Latinoamérica), lo que es una hazaña si se considera que es la primera vez que el país consigue alzarse con el codiciado galardón dos veces en una misma ceremonia.

El jurado le ha dado a Molina una nota de 6,5 (casi alcanzando la máxima calificación de siete) en la competencia internacional por su canción Me prometo, un puntaje que superó a los chilenos de Sondelvalle (6,4) y a la banda de Estonia Vanilla Ninja (6). El artista español ha ganado 33.900 dólares (o unos 28.700 euros), un premio que ha recibido con emoción en el escenario de la Quinta Vergara, en la ciudad de Viña del Mar, a unos 130 kilómetros de Santiago de Chile. “¡Conseguimos gaviota de plata, familia! ¡Se viene a España conmigo, con nosotros, pa’ ustedes! ¡Esto es una locura! ¡Mil gracias, por tanto!”, ha escrito el cantante en su cuenta de Instagram.

María Peláe ha triunfado durante la competencia a la mejor intérprete folclórica después de cantar Que vengan a por mí, un tema con el que la artista de pop flamenco se ha presentado en el Benidorm Fest en 2024 para optar por Eurovisión y donde ha quedado en el sexto lugar. Tras su primer triunfo en el Festival de Viña del Mar, este lunes la artista dijo en una entrevista con la agencia EFE que su pieza musical tiene como significado reivindicar a las personas a las que “han puesto en una lista sin nosotros apuntarnos en ellas”, aludiendo a los ataques a las minorías, y ha asegurado que “se apunta la primera” en este grupo, “no sé si por mujer, por andaluza o por lesbiana”.

María Peláe recibe la gaviota de plata este viernes. ADRIANA THOMASA (EFE)

“El éxito real es sentir el cariño de la gente. Lo sentí en la Quinta Vergara [el espacio donde se celebra el certamen] y lo siento todos los días de mi vida”, ha agregado. En su primera actuación ha recibido una calificación de casi seis de los siete puntos máximos de la competencia.

Los dos artistas españoles han cautivado al llamado monstruo de la Quinta Vergara (como se le conoce al público de este festival por su capacidad de definir el éxito o el fracaso de los artistas), que ha pedido con ovaciones que se les otorgaran gaviotas de plata, uno de los galardones más codiciados después de la de oro y platino.

Este viernes es la última noche de la edición del Festival de Viña del Mar 2026, donde se han presentado desde el domingo 22 de febrero, cantantes como Gloria Estefan, el colombiano Juanes, la chilena Mon Laferte, el dúo mexicano Jesse y Joy, el italiano Matteo Bocelli, el chileno Pablo Chill-E, y la banda británica Pet Shop Boys. Y que también ha sido escenario de comediantes y humoristas, como los chilenos Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, Asskha Sumathra y Piare con Pe, y el venezolano Esteban Düch.