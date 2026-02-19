Festival de Viña del Mar 2026: artistas, humoristas, jurado y la programación del gran evento chileno

El evento musical más importante del país sudamericano y uno de los más relevantes de América Latina se realiza entre el 22 y 27 de febrero en la Quinta Vergara

La ciudad de Viña del Mar, a 120 kilómetros al oeste de Santiago de Chile, se prepara para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, el evento musical más importante del país sudamericano y uno de los más relevantes de América Latina. El espectáculo, que marca el cierre de la temporada de festivales de verano de Chile, se realiza entre el 22 y el 27 de febrero en la Quinta Vergara, el histórico escenario en el que se ha levantado por más de seis décadas. Son 19 los artistas —cantantes, músicos, humoristas y comediantes—, entre chilenos e internacionales, que protagonizarán las cinco noches festivaleras con shows que prometen conquistar al monstruo [el nombre que reciben el público del evento por su capacidad de definir el éxito o el fracaso de un artista con la ovación o los abucheos] y a los espectadores que observarán todo por la televisión.

El festival es organizado por el municipio de Viña del Mar; al que se le suma el canal de televisión Mega, que emite el espectáculo de manera íntegra por televisión abierta. Una parte importante de la gestión del evento está a cargo de la productora privada Bizarro Live Entertainment, que ha conseguido a los artistas confirmados.

Quiénes son los artistas confirmados

La parrilla de artistas del Festival de Viña del Mar 2026 es compuesta por figuras internacionales como la cantante cubana Gloria Estefan; los colombianos Juanes y Bomba Estéreo; el dúo mexicano Jesse y Joy; los argentinos Pablo Londra, Milo J y Ke Personajes; el puertorriqueño Yandel; el italiano Matteo Bocelli; los británicos Pet Shop Boys; y las surcoreanas NMIXX. Los representantes chilenos son Mon Laferte y Pablo Chill-E. Los comediantes son los chilenos Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, Asskha Sumathra y Piare con Pe, a los que se suman el chilenoecuatoriano Pastor Rocha y Esteban Düch, que es un venezolano residente en Chile.

La programación del festival

El evento se inaugura el domingo 22 de febrero, con las presentaciones de Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli. El festival continúa el lunes 23 con Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo; el martes 24 con Jesse y Joy, Esteban Düch y NMIXX; el miércoles 25 con Juanes, Asskha Sumatra y Ke Personajes; el jueves 26 con Mon Laferte, humor y Yandel Sinfónico; y el cierre del viernes 27 de febrero con Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J.

El jurado de la Quinta Vergara

Uno de los objetivos del Festival de Viña del Mar es la competencia de canciones e intérpretes de música internacional y folclórica. Aunque esta competencia ha perdido protagonismo a favor de la participación de los artistas consolidados, aún se organiza con la selección de un jurado que elige las mejores piezas musicales del certamen. Para la edición 2026 del evento el jurado está compuesto por la soprano chilena Verónica Villarroel; la actriz chilena Sigrid Alegría; la ganadora del Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch; el periodista chileno Juan Manuel Astorga; el artista urbano argentino Milo J., el locutor radial Rodrigo Pelao González; el cantante italiano Matteo Bocelli; y el artista urbano chileno Pablo Chill-E.

Quiénes son los animadores de Viña 2026

Los presentadores de esta edición del Festival de Viña del Mar son Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, una animadora parte del equipo de rostros del canal Mega. Araneda lleva casi tres décadas de carrera en televisión y ha sido conductor de varios programas de televisión como Rojo, un espacio de talentos lanzó a la fama a varios artistas, entre ellos a la cantante Mon Laferte. En 2006 llegó a TV Azteca para internacionalizar su carrera en México. Doggenweiler es una periodista que inició su carrera en el departamento de prensa de TVN, el canal público de Chile. En 1998 se integró al área de entretención con el programa Pase lo que pase, que presentó junto al fallecido Felipe Camiroaga (1966-2011). Fue conductora del programa matinal Buenos días a todos y rostro principal de TVN hasta 2022, cuando fue contratada por Mega, que la ha integrado al matinal Mucho Gusto. Es la esposa de Marco Enríquez-Ominami, un exdiputado socialista que ha sido cinco veces candidato a la presidencia del país sudamericano.

A Rafael Araneda y Karen Doggenweiler se suman otros co-animadores, que apoyarán la labor de los presentadores principales. La actriz Carolina Arregui; el actor Fernando Godoy; la abogada Carmen Gloria Arroyo y el periodista Karim Butte han sido designados para este papel. Las entrevistas tras el escenario [backstage] las asumen la presentadora Tita Ureta y la periodista Florencia Vial.