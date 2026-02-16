Valeria Cortés, la primera mujer en bajar a la fosa oceánica de Atacama: “Es como un cielo estrellado dentro del mar”

La geofísica chilena descendió en el sumergible Fendouzhe hasta 7.680 metros de profundidad del Pacífico sudoriental en la etapa inicial de una expedición conjunta entre Chile y China

A casi ocho kilómetros del océano Pacífico sudoriental, entre Chile y Perú, la oscuridad es plena. Hay especies marinas que nunca han recibido un halo de luz y que tampoco han tenido contacto con seres humanos. Pero fueron vistos de cerca por la geofísica chilena Valeria Cortés Rivas (Santiago de Chile, 34 años), investigadora del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) –con base en la Universidad de Concepción–, a bordo del sumergible chino Fendouzhe, el 23 de enero. Había peces translúcidos, pepinos de mar, pulgas marinas del tamaño de la palma de una mano, anémonas, medusas, enumera la científica en una conversación con EL PAÍS, en Santiago.

Su proeza no radicó solo en observar estos ecosistemas marinos para su trabajo —hace 10 años que estudia procesos geológicos en el océano profundo—, sino también en convertirse en la primera mujer en la historia en descender a la fosa de Atacama, a 7.680 metros de profundidad. Lo hizo en la expedición binacional Joint China-Chile Atacama Trench Expedition (JCATE) 2026, lo que es producto de una alianza entre investigadores del IMO y del Instituto de Ciencias e Ingeniería de Aguas Profundas (IDSSE, por sus siglas en inglés) de la Academia China de Ciencias que buscan explorar el punto más profundo de los mares chilenos.

Antes de Cortés, solo se habían sumergido hombres a la fosa de Atacama, una de las más extensas del mundo. El primero fue Osvaldo Ulloa, director del IMO y del nuevo Instituto de Océanos de la Universidad de Concepción.

La geofísica chilena Valeria Cortés en la plaza Uruguay, en Santiago. Cristian Soto Quiroz

La geofísica, que también es académica de la Universidad Católica de Chile y tiene un postgrado en la Universidad de Arizona, viajó en un sumergible tripulado de unos 3,2 metros de ancho y 4,4 metros de alto, que estaba tripulado por ella, el geoquímico Shuangquan Liu y un piloto. En los primeros 200 metros de caída podían aún ser iluminados por la luz solar, pero luego de eso todo se tornó oscuridad y sucedió algo que la sorprendió: “Se ven animales marinos que generan luz, parecen estrellas. Es como un cielo estrellado dentro del mar”.

En paralelo, a medida que seguían descendiendo, podían visualizar parcialmente enormes riscos, producto de los choques de placas tectónicas. “Eso fue lo que más remeció mi corazón geofísico y, además, porque me dio miedo estar en frente de lo que en algún momento se va a mover y generar un gran terremoto o tsunami en Chile”, señala Cortés.

Su trabajo es una de las piezas clave para conectar la sismología de la fosa con el riesgo de grandes terremotos en el país sudamericano. “Mi labor, por ejemplo, puede compararse con hacer ecografías gigantes de la Tierra. Eso permite ver estructuras geológicas bajo el suelo marino, incluso más profundo de lo que existe en el océano. Nuestro objetivo es estudiar el ciclo sísmico, lo que es consecuencia del choque de dos placas a lo largo de Chile”, indica.

Los investigadores que se encuentran en la fosa de Atacama recolectan materiales físicos con el sumergible, que permitiera, entre otros aspectos, estudiar y hasta descubrir nuevos organismos marinos, y entender los procesos que generan los grandes terremotos y tsunamis, como el de 8,8 de magnitud que sacudió a la península rusa de Kamchatka, el 29 de julio de 2025, que puso en alerta a las costas chilenas y de otros países de América.

La geofísica chilena Valeria Cortés, este miércoles, en Santiago. Cristian Soto Quiroz

Es una operación intensa, que no se trata solo de inmersiones diarias en el Fendouzhe, sino de conservación y clasificación de muestras que, posteriormente, son analizadas. Cortés cuenta que duró cerca de once horas en las profundidades de la fosa de Atacama, cuatro de estas fueron de descenso y ascenso a la superficie. “Me movió [impactó] fue ver las fallas, las deformaciones que se ven producto de los grandes terremotos y la fuerza del choque de las placas tectónicas Sudamericana y la oceánica de Nazca. Hay zonas de la fosa que podrían tener las dimensiones del Gran Cañón”, asegura.

Cortés no fue la única mujer en sumergirse a uno de los lugares más hondos del océano, porque después bajaron otras científicas, como la geóloga chilena Paola Peña, que trabaja en el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Chile. Peña fue la cuarta mujer en descender, el 1 de febrero, y la primera funcionaria pública en conseguir este hito. La misma hazaña hicieron las chinas Mengran Du, co-jefa científica de JCATE, la científica Yan Zhang y la piloto Yuqing Deng. Todas participaron en la primera etapa de la expedición que concluyó hace unos días, dirigida por Osvaldo Ulloa. Para la segunda y última fase, liderada por el académico Mauricio Urbina, investigador principal del IMO, se inició el pasado lunes 9 y espera terminar a principios de marzo. En este tramo se espera que descienda una investigadora danesa.

Equipo de mujeres que descendieron en la primera etapa de la expedición. Matías Pizarro

“La relevancia de que yo haya sido la primera mujer la descubrí después de haberlo sido. Originalmente no lo pensé, solo quería ir a hacer ciencia y estaba pensando principalmente en eso. Pero, una vez que salí, me di cuenta de que hay una felicidad que se comparte entre las mujeres cuando nos va bien, y que nos inspiramos entre nosotras. En el barco había un equipo de mujeres, yo no era la única. Y eso es una de las razones por las que yo estaba allí”, explica la geofísica.

Unas horas antes de que Cortés fuera entrevistada por este periódico, estuvo con Peña en el Palacio de La Moneda, donde fueron recibidas por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, a propósito de la celebración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, el 11 de febrero. Y dos días después, el 13, las científicas, junto con otros miembros de la primera etapa de la expedición, volvieron al palacio presidencial para sostener un encuentro con el presidente Gabriel Boric. “La equidad tiene que ser un valor transversal. No solamente en la ciencia, sino que en todas las áreas. Si hay una niña que quiere hacer algo, lo que sea, ojalá se sienta empoderada de poder hacerlo, independiente de que sea ciencia u otra cosa”, dijo la geofísica marina.